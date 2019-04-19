Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с СШАLenta.ru вчера в 22:53

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным источников, Москва передала проект соответствующего документа в октябре 2018 года.

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Происшествия Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".

Происшествия Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.

Происшествия Двух сотрудников разведки ОАЭ задержали в Турции Двух сотрудников разведывательных служб Объединённых Арабских Эмиратов задержали в Стамбуле.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.

Политика Порошенко вышел к сторонникам на Майдане Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости в Киеве, где выступил перед своими сторонниками.

Технологии ДВФУ запускает англоязычную образовательную программу по космосу Англоязычную программу по космосу «Создание малых космических спутников для частных космических программ» откроет с нового учебного года Школа цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Происшествия Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.

Происшествия Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.

Происшествия В центре Москвы полицейский открыл стрельбу Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.

Политика Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.

Космос Потенциально опасный астероид пролетел в 219 тыс. км от Земли Астероид 2019 GC6 пролетел на расстоянии в 219 тыс. км от Земли — вдвое ближе среднего расстояния между планетой и Луной.

Общество У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.

Шоу-бизнес Светлаков получил неожиданный удар от мужа Бородиной Супруг Ксении Бородиной набросился на шоумена Сергея Светлакова. Курбан Омаров обвинил артиста в зависти.

Происшествия Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.

Политика Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.

Политика Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Гаджеты Apple задерживает выплаты российским разработчикам приложений Разработчики приложений для магазина App Store пожаловались на форуме Apple, что компания стала задерживать выплаты.

Политика Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.

Экономика РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.

Армия и оружие Заявлено о свойствах и составе покрытия палубы китайского авианосца Заявлено, что состав покрытия палубы имеет двухкомпонентную основу, которая повышает коэффициент трения и общую устойчивость к воздействиям различного типа.