Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с СШАLenta.ru вчера в 22:53

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным источников, Москва передала проект соответствующего документа в октябре 2018 года.
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СМИ узнали о предложении России к США исключить развязывание ядерной войны

Ведомостивчера в 23:42

Американист объяснил нежелание Трампа наладить ядерный мир с Россией

Известия05:21

Россия предложила США принять заявление о недопустимости ядерной войны

Коммерсантъ02:54

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

РИА Новости05:28

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Lenta.ruвчера в 22:53

СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войны

РБКвчера в 22:01

Ъ: США проигнорировали декларацию России о недопустимости ядерной войны

Газета.Ruвчера в 22:00
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Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

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Писатель Дмитрий Быков доставлен в московскую клинику из Уфы

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Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Происшествия

Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ

Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
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Происшествия

Двух сотрудников разведки ОАЭ задержали в Турции

Двух сотрудников разведывательных служб Объединённых Арабских Эмиратов задержали в Стамбуле.
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Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение

Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.
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Порошенко вышел к сторонникам на Майдане

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости в Киеве, где выступил перед своими сторонниками.
Обновлено в 09:00
Технологии

ДВФУ запускает англоязычную образовательную программу по космосу

Англоязычную программу по космосу «Создание малых космических спутников для частных космических программ» откроет с нового учебного года Школа цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Обновлено в 07:19
Происшествия

Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Происшествия

Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В центре Москвы полицейский открыл стрельбу

Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 09:18
Космос

Потенциально опасный астероид пролетел в 219 тыс. км от Земли

Астероид 2019 GC6 пролетел на расстоянии в 219 тыс. км от Земли — вдвое ближе среднего расстояния между планетой и Луной.
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Общество

У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Светлаков получил неожиданный удар от мужа Бородиной

Супруг Ксении Бородиной набросился на шоумена Сергея Светлакова. Курбан Омаров обвинил артиста в зависти.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Футболиста «Спартака» Гулиева временно лишили водительских прав

Обновлено в 08:52
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В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе

Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Политика

Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Гаджеты

Apple задерживает выплаты российским разработчикам приложений

Разработчики приложений для магазина App Store пожаловались на форуме Apple, что компания стала задерживать выплаты.
Обновлено в 05:24
Политика

Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено в 07:56
Общество

Организаторы «Бессмертного полка» выступили против портретов Сталина

Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
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Происшествия

В Югре из-за удушья в детском саду погиб четырехлетний ребенок

В четверг в одном из детских садов Нягани произошел несчастный случай.
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Армия и оружие

Заявлено о свойствах и составе покрытия палубы китайского авианосца

Заявлено, что состав покрытия палубы имеет двухкомпонентную основу, которая повышает коэффициент трения и общую устойчивость к воздействиям различного типа.
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Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
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