Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с СШАLenta.ru вчера в 22:53
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным источников, Москва передала проект соответствующего документа в октябре 2018 года.
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Экономика
В Минстрое обратили внимание на ряд нюансов при переходе на эскроу
Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин обратил внимания на ряд технических нюансов, с которыми необходимо разобраться до перехода на эскроу-счета 1 июля текущего года.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Происшествия
У Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга
Mossovetinfo.ru – Уфимские врачи диагностировали у писателя и журналиста Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли
Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Ростов» в феврале на правах аренды.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Экономика
Венесуэла выплатила транш по долгу перед Россией
Венесуэла осуществила платеж по долгу перед Россией, который по графику приходился на март, и тем самым уложилась в отведенный срок, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Путешествия
Россияне перечислили претензии к соотечественникам за рубежом
Предъявлялись претензии также к недоброжелательности и неумению улыбаться (13 процентов), к невнимательности к местным обычаям и стремлению демонстрировать свой статус и богатство — по 12 процентов участников исследования.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол
Z+ не покажет матч «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестно
Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится в субботу, 20 апреля, в 21:00 по московскому времени.
Обновлено в 07:13
Спорт
Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой
Российский хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что много общается с фигуристкой Евгенией Медведевой, и анонсировал новости об их совместном будущем.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Дагестане вспышка кишечной инфекции: отравились почти 70 детей
Очередная вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ) произошла в Дагестане, на сей раз в Каякентском районе.
Обновлено в 04:48
Музыка
Две сестры из Красноярска выступят на Евровидении за Белоруссию
Обновлено вчера в 21:47
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги
Московский ЦСКА проиграл испанской «Басконии» во втором матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 00:37
Политика
Путину передадут запись дебатов Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского: «Пока нет у меня информации на этот счет».
Обновлено в 06:31
Происшествия
Депутата Рады облили фекалиями в Одессе
Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин 18 апреля в Москве обсудит с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд двусторонние отношения и поддержание стабильности и безопасности в балтийском регионе, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено 17 апреля в 08:05
Политика
В Кремле прокомментировали доклад Мюллера
Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» не содержит никаких аргументированных доказательств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Политика
Лукашенко заявил о вложенной в русский язык душе белорусов
Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если сердце — белорусский язык.
Обновлено в 06:12
Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Обновлено в 03:49
Экономика
«Роснефть» помогала Венесуэле обойти санкции США
ИА «Ореанда-Новости» Агенство Reuters сообщило, что российская компания «Роснефть» помогала правительству Венесуэлы, в частности национальной компании PDVSA, обходить санкции США и получать прибыль от продажи нефти.
Обновлено в 05:34
Кино
Никита Михалков вышел на сцену ММКФ после двух операций
Никита Сергеевич, поцеловав председателя жюри, режиссера Ким Ки Дука, признался в том, что ему сделали две операции.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Суд начал восьмое заседание по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 06:02
Общество
Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав
Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.
Обновлено в 06:47