Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с СШАLenta.ru вчера в 22:53

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным источников, Москва передала проект соответствующего документа в октябре 2018 года.
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СМИ узнали о предложении России к США исключить развязывание ядерной войны

Ведомостивчера в 23:42

Американист объяснил нежелание Трампа наладить ядерный мир с Россией

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Коммерсантъ02:54

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Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Lenta.ruвчера в 22:53

СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войны

РБКвчера в 22:01

Ъ: США проигнорировали декларацию России о недопустимости ядерной войны

Газета.Ruвчера в 22:00
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Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
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По итогам 2018 года необходимого уровня производства не достигли молоко, картофель и соль.
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Лукашенко отверг компромиссы в вопросе суверенитета Белоруссии

Белоруссия не готова к компромиссам в вопросах суверенитета и безопасности, заявил президент страны Александр Лукашенко в послании Национальному собранию.
Обновлено в 05:27
Здоровье

В Сургут из Казахстана привезли корь

Как сообщают в управлении Роспотребнадзора, заболевшие не были привиты от кори.
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В детсаду Югры ребенок погиб, просунув голову между ограждениями

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Обновлено в 03:30
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
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В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Сорванная ураганом крыша на заводе в Красноярске убила двух рабочих

На одном из красноярских предприятий обрушившаяся из-за урагана крыша убила двух человек.
Обновлено в 04:41
Единоборства

Олейник оказался легче Оверима на 3,5 кг перед боем в Санкт-Петербурге

Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Армия и оружие

Китай испытал турбовентиляторный двигатель

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Жена футболиста Мамаева выступила в поддержку Мамаева и Кокорина, раскритиковав Пака

Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ

Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:47
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Футбол

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями» под песни Виктора Цоя

Обновлено в 05:05
Происшествия

Адвокат утверждает, что Мамаев «просто хотел защитить подругу»

Обновлено в 05:54
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Политика

На Украине «героя Майдана» Мустафу Найема облили помоями

В ходе встречи с жителями Одессы блогера и депутата Рады Мустафу Найема облили помоями из ведра, сообщает «Русская весна».
Обновлено в 05:34
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Политика

Ким Чен Ын назвал важной задачей развитие отношений с Китаем

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает важной задачей укрепление и развитие дружеских и партнерских отношений его страны с Китаем.
Обновлено вчера в 23:45
Единоборства

Нурмагомедов в 29-й раз в карьере прошёл допинг-тест USADA

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сдал очередной допинг-тест USADA.
Обновлено в 03:00
Экономика

Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»

Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Спорт

Авербух объявит о сотрудничестве с Медведевой

Олимпийский призер по фигурному катанию Илья Авербух поделился своим мнением о будущем фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
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Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
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Здоровье

Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе

Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы стать обладателем идеально плоского живота. Об этом сообщает портал Медикфорум.
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Двух следователей ФСБ подозревают в вымогательстве

Суд арестовал экс-главу издательства "Известия" Его сын Александр утверждает, что следователи изначально требовали от арестанта признания вины, угрожая включить в дело еще восемь эпизодов и объявить сына в розыск.
Обновлено в 01:29
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