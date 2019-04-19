Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с СШАLenta.ru вчера в 22:53

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным источников, Москва передала проект соответствующего документа в октябре 2018 года.
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Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Lenta.ruвчера в 22:53

СМИ узнали о предложении России по предотвращению ядерной войны с США

Известия00:09

СМИ узнали о предложении России к США исключить развязывание ядерной войны

Ведомостивчера в 23:42

СМИ: Россия предлагала США не допустить ядерной войны

Российская газета01:21

СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войны

РБКвчера в 22:01

Ъ: США проигнорировали декларацию России о недопустимости ядерной войны

Газета.Ruвчера в 22:00

США проигнорировали предложение России подтвердить договоренности о недопустимости ядерной войны при сохранении ядерных арсеналов

Коммерсантъвчера в 18:39
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Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

В пример он привел национализацию Приватбанка, которую Порошенко, по словам Коломойского, провел вместе с Валерией Гонтаревой, экс-главой Нацбанка Украины.
Обновлено вчера в 18:39
Общество

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Новые железнодорожные переезды появятся в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе, которая сейчас ведется по проектированию новых железнодорожных переездов, которыми планируется сократить время, проводимое жителями в пробках, сообщает телеканал "360".
Обновлено вчера в 14:50
Политика

Znak.com попросил Генпрокуратуру проверить работу Госдумы

Редакция Znak.com обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку возможных нарушений в работе Государственной думы РФ.
Обновлено вчера в 10:06
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Хоккей

Овечкин пытался разобраться с виновником травмы Оши

Александр Овечкин пытался разобраться с ним, но путь преградили судьи. Посмотреть видео эпизода можно в YouTube на канале Sportsnet.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Россия расширила санкции в отношении Украины

Россия вводит запрет на ввоз продукции украинского машиностроения и на вывоз нефти и нефтепродуктов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:20
Общество

Свердловский губернатор за год заработал почти шесть миллионов рублей

Обновлено в 00:55
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии

Обновлено вчера в 23:08
Хоккей

Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес

Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Общество

Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 12:21
Кино

Билеты на «Мстителей» начали продавать в Сети за 100 тысяч рублей

Билеты на первый в мире показ "Мстителей", который состоится в России, продают на интернет-площадках за 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Обновлено вчера в 17:12
Общество

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Экономика

Бывший «Дальспецстрой» обещает сдать последний дом, возведенный на деньги дольщиков, в 2020 году

В 2018 году на ГВСУ №6 введена процедура внешнего управления.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол

Футболист «Спартака» Кутепов успешно перенес операцию

Защитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной России Илья Кутепов успешно прооперирован по поводу правосторонней паховой грыжи.
Обновлено вчера в 15:46
Здоровье

В Петербурге третий год подряд наблюдается подъем заболеваемости корью

Рост числа заболевших корью в Санкт-Петербурге начался в 2017 году и продолжился в 2018 и 2019 годах.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 2,3% реальных денежных доходов россиян в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 16:20
Космос

Как Северная Америка сгорела в каменном веке

Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
Обновлено вчера в 10:58
Авто

Японские компании инвестируют в развитее беспилотных авто $1 млрд

Японские компании инвестируют $1 млрд в развитие технологи беспилотных автомобилей американской Uber Advanced Technologies.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к границам России

Обновлено вчера в 22:39
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Космос

Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе

Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.
Обновлено вчера в 00:40
Политика

Сербский депутат пообещал признать Крым российским

Депутат рассказал, что уже в третий раз в Крыму.
Обновлено в 00:53
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован за хищение 1 млрд рублей

Главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей из бюджета.
Обновлено вчера в 13:38
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