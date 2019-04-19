Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с СШАLenta.ru вчера в 22:53

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным источников, Москва передала проект соответствующего документа в октябре 2018 года.

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

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