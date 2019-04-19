Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с СШАLenta.ru вчера в 22:53
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным источников, Москва передала проект соответствующего документа в октябре 2018 года.
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Экономика
Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено вчера в 06:45
Армия и оружие
В США обвинили Германию в недостаточном «устрашении» России
Экс-заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби обвинил Германию в неправильном поведении по отношению к России и заявил о необходимости больше вкладываться в ее «устрашение».
Обновлено вчера в 23:37
Авто
Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено вчера в 06:25
Общество
Медики дали советы москвичам, собирающимся на пикник
Чтобы избежать простуды, Депздрав рекомендует москвичам брать с собой на пикники горячий чай, одевать вещи, которые можно снять, если жарко, складные стулья и не сидеть на холодной земле.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Северной Ирландии произошла стрельба
Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Последние дни жизни Ирина Цывина провела с возлюбленным
За несколько дней до смерти 55-летняя Ирина Цывина вместе со своим нынешним возлюбленным Денисом Сердюковым участвовала в съемках передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Политика
Робот с голосом Порошенко дозвонился до Юлии Тимошенко
Обновлено вчера в 13:08
Армия и оружие
Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе
Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Россией.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
В 2014 надо было на плечах врага врываться в окопы - мнение украинского генерала
Один из наиболее частых гостей украинских эфиров, экс-замначальника ГШ ВСУ генерал-лейтенант И.Романенко, в очередной раз прокомментировал «угрозу российского широкомасштабного наступления».
Обновлено в 02:52
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
В Китае обрадовались бомбежке F-35I радара JY-27 в Сирии
Обновлено вчера в 05:58
Авто
Uber получит 1 млрд долларов инвестиций для развития беспилотных авто
Японские компании вложат 1 миллиард долларов в развитие компании Uber Technologies Inc. Об этом сообщает Kyodo News.
Обновлено в 02:25
Политика
В Бундестаге объявили о создании международной комиссии по Крыму
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт сообщил, что в ФРГ будет создана международная комиссия для мониторинга положения прав человека в Крыму и Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:02
Гаджеты
Опубликованы фото разобранного смартфона Samsung Galaxy Fold
В сети появились первые фотографии разобранного складного смартфона Samsung Galaxy Fold, первую партию которого уже распродали.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Сербский депутат пообещал признать Крым частью России
По словам Шешеля, СРП выступила в парламенте с предложением признать Крым частью России.
Обновлено в 01:47
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Зеленский рассказал о своем отношении к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено 17 апреля в 09:35
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером
Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной
Актриса Ксения Хаирова в беседе с Пятым каналом назвала шоком смерть своей коллеги Ирины Цывиной.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Медведев назвал количество бедных в России
На сегодняшний день в России проживает почти 19 миллионов бедных, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом о работе правительства в Госдуме.
Обновлено 17 апреля в 05:23