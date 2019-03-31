Политика

Стало известно о первых нарушениях на выборах президента УкраиныLenta.ru 03:37

На выборах президента Украины зафиксированы первые нарушения. Участки открылись в воскресенье, 31 марта, в 08:00 по московскому времени. Полиция получила 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса, сообщило МВД Украины на своей странице в Twitter.
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На Украине полиция получила около 400 заявлений о нарушениях на выборах

РИА Новости07:31

Увеличилось число нарушений в ходе голосования на Украине

Газета.Ru03:20

МВД Украины получило 151 заявление о нарушениях на президентских выборах

РБК04:34

Полиция получила более 150 сообщений о нарушениях на выборах президента Украины

RT на русском05:06

Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины

Lenta.ru03:37

Полиция Украины зарегистрировала 384 заявления о нарушениях на выборах президента

ТАСС06:53

В МВД поступили первые сообщения о нарушениях на выборах президента Украины

Комсомольская правда03:04
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Происшествия

В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Политика

Посол Великобритании публично нарушила украинский закон

Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним.
Обновлено в 06:59
Политика

Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова

Кандидат в украинские президенты и шоумен Владимир Зеленский назвал "идиотами" российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 07:22
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

Обновлено в 05:44
Происшествия

Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Политика

Путин высоко оценил профессиональные качества Матвиенко

Обновлено в 06:29
Общество

В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре

Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.
Обновлено в 07:03
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.
Обновлено в 03:09
Происшествия

«Победа» закрыла международные рейсы из Петербурга

Лоукостер "Победа" прекратила выполнять международные рейсы из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург).
Обновлено в 07:12
Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Хоккей

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Тампой-Бэй»

Обновлено вчера в 22:29
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Общество

Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Политика

Бюллетень Порошенко затоптал его внук

Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Ольге Орловой предлагали 100 тыс. долларов за ночь с олигархом

В беседе с Лерой Кудрявцевой для передачи «Секрет на миллион» Ольга призналась, что когда они были на пике популярности, богатые поклонники предлагали им огромные деньги за то, чтобы провести с ними ночь.
Обновлено в 05:04
Политика

Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit

Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Семенович показала отрывок из нового клипа, ради которого «располнела»

39-летняя Анна Семенович готовится презентовать поклонникам свой новый клип, ради которого ей пришлось загримироваться.
Обновлено в 03:42
Политика

Посол США на Украине посетила избирательный участок в Киеве

Посол США на Украине Мари Йованович, которая входит в число международных наблюдателей на выборах президента Украины, посетила один из избирательных участков в центральном районе Киева.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Донецкой области на участке избили члена украинского избиркома

Обновлено в 05:36
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Экономика

Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено в 01:10
Происшествия

В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек

Обновлено в 04:46
Хоккей

Илья Воробьев: «ЦСКА не пускает на пятак»

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) во втором матче финала Западной конференции.
Обновлено вчера в 13:07
Футбол

Андрей Аршавин: «Скроботов хороший защитник? Играл с ним, но он меня не впечатлил»

Защитник Илья Скроботов дебютировал за питерцев в прошлом сезоне. 18-летний футболист вышел на поле 1 апреля во встрече с "Уфой".
Обновлено в 06:59
Музыка

Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

Обновлено вчера в 21:07
Гаджеты

Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android

Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.
Обновлено в 06:05
Политика

Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
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