Политика
Стало известно о первых нарушениях на выборах президента УкраиныLenta.ru 03:37
На выборах президента Украины зафиксированы первые нарушения. Участки открылись в воскресенье, 31 марта, в 08:00 по московскому времени. Полиция получила 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса, сообщило МВД Украины на своей странице в Twitter.
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В МВД поступили первые сообщения о нарушениях на выборах президента Украины
Комсомольская правда03:04
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