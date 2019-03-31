Стало известно о первых нарушениях на выборах президента УкраиныLenta.ru 03:37

На выборах президента Украины зафиксированы первые нарушения. Участки открылись в воскресенье, 31 марта, в 08:00 по московскому времени. Полиция получила 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса, сообщило МВД Украины на своей странице в Twitter.

Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины

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