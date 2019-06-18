Стало известно о новой интеллектуальной ракете для С-400Газета.Ru 03:26

Зенитно-ракетная система С-400 получила интеллектуальную ракету, способную обстреливать загоризонтные цели, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

с чего всё началось

Зенитно-ракетный комплекс С-400 получил интеллектуальную ракету, сообщает РИА "Новости". Как рассказали в "Алмаз-Антей", ракета способна поражать загоризонтные цели.

Стало известно о новой интеллектуальной ракете для С-400

Политика В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.

Футбол Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.

Происшествия На бывшего замглавы СвЖД завели уголовное дело о взятке Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника СвЖД Алексея Кочнева. Его подозревают в получении взятки автомобилем.

Общество МЭР предложило изымать землю за нескошенную траву и мусор Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности.

Экономика Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Армия и оружие Автомат Калашникова отметил 70-летие 70 лет назад, 18 июня 1949 года, вышло в свет постановление Совета Министров СССР №2611-1033сс о принятии на вооружение Советской Армии и ВМФ «7.62 Автомат Калашникова» в двух вариантах – с деревянными и металлическими прикладами.

Авто Тизер Rezvani Tank 2020 представили в Сети Военная новинка получила 1 000-сильный мотор. Напомним, что первый дебют Rezvani Tank состоялся в 2017 году.

Происшествия Число пропавших детей и подростков в России снизилось почти на треть Число пропавших детей и подростков в России за последние пять лет снизилось почти на треть.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.

Кино Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019 Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.

Спорт Минспорт Чувашии окажет содействие в расследовании 33 допинговых дел Министр спорта Чувашии Михаил Богаратов сообщил, что ведомство готово оказать содействие Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в расследовании 33 дел о возможном нарушении спортсменами антидопинговых правил.

Политика Экс-президент Египта умер в зале суда Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.

Шоу-бизнес Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения Как известно, хоккеист Александр Фролов и певица Юлия Началова никогда не были женаты.

Энергетика Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Футбол УЕФА понизил категорию у Безбородова Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.

Политика Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.

Армия и оружие Шойгу призвал выработать новую теорию ведения войн Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на научно-практической конференции с руководящим составом ВС РФ заявил, что сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу.

Шоу-бизнес Пугачева выступила с обращением к Галкину Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.

Политика «Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа» Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".

Происшествия Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.

Шоу-бизнес Никас Сафронов не поверил в святость Юлии Началовой Художник Никас Сафронов прокомментировал ажиотаж, что творится вокруг кончины Юлии Началовой.

Экономика Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков 11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.