Армия и оружие
Стало известно о новой интеллектуальной ракете для С-400Газета.Ru 03:26
Зенитно-ракетный комплекс С-400 получил интеллектуальную ракету, сообщает РИА "Новости". Как рассказали в "Алмаз-Антей", ракета способна поражать загоризонтные цели.
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Зенитно-ракетная система С-400 получила интеллектуальную ракету, способную обстреливать загоризонтные цели, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.РИА Новости02:11
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