Политика

Стало известно о недовольстве Путина ЛукашенкоLenta.ru 06:21

У президента России Владимира Путина растет недовольство по отношению к его белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники. По их словам, российский лидер обеспокоен тем, что Минск может попытаться выйти из-под влияния Москвы.
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Bloomberg: Путин недоволен Лукашенко и может возглавить Союзное государство. В Кремле все отрицают

Фонтанка.Ру08:48

Bloomberg раскрыл план Путина остаться у власти после 2024 года

URA.Ru08:06

Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года

Forbes05:18

Стало известно о недовольстве Путина Лукашенко

Lenta.ru06:21

Bloomberg: Путин обеспокоен вероятным выходом Белоруссии из-под влияния Москвы

Ведомости06:05

Bloomberg раскрыл план Путина сохранить власть после 2024 года

News.ru08:38

Bloomberg: Путин все больше волнуется из-за Беларуси

БИЗНЕС Online06:32
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика

Украинца осудили за попытку контрабанды запчастей для танка «Армата»

Обновлено в 08:48
Политика

Путин назвал эффективный ответ на внешние ограничения

Президент России Владимир Путин заявил, что эффективным ответом на все внешние ограничения является разбюрокрачивание системы.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Мать брошенных в Липецке детей нашли в роддоме с третьим ребенком

Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Обновлено в 06:13
Музыка

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки Вверх!»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх!» Клип опубликован 24 апреля на YouTube-канале группы.
Обновлено в 05:35
Здоровье

Новосибирец едва не умер из-за порока сердца после похудения на 30 кг

Против своей воли новосибирец потерял еще 20 кг.
Обновлено в 08:50
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России

Обновлено в 07:54
Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»

«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 04:31
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
Обновлено вчера в 10:09
Политика

Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР

Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Сирия потребовала распустить международную коалицию во главе с США

Сирия требует роспуска международной коалиции во главе с США.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна

Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Происшествия

СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя

СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено вчера в 04:27
Политика

Парубий поставил условие для голосования по его отставке

Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
Обновлено в 04:18
Авто

Renault Kaptur обновился, но не подорожал

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Политика

Боярский похвалил шляпу Ким Чен Ына

По мнению российского актера и певца, шляпа Ким Чен Ына указывает на его романтический настрой во время поездки в Россию, а также на изысканные манеры политика.
Обновлено в 07:40
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол

В Башкирии именем арбитра Москалева назвали мусорный полигон

Вновь образованная свалка в Ишимбайском районе Башкирии в селе Урман-Бишкадак получила от местных властей имя арбитра российского арбитра Владимира Москалева.
Обновлено в 05:22
Кино

Названы гонорары звезд киновселенной Marvel за время съёмок в фильмах

Общая сумма, которую получил Роберт Дауни-младший за время съемок, составила около $50 млн, при этом за фильм «Железный человек» ему заплатили лишь $500 тыс.
Обновлено в 08:12
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Политика

Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Москве задержали похитившую икону из храма женщину

Обновлено в 06:57
Политика

«Аэрофлоту» разрешили купить сотню самолетов Boeing и Airbus

Комиссия по импортозамещению разрешила «Аэрофлоту» закупить иностранные самолеты производства Airbus и Boeing, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Игры

Игроки «бомбят» рейтинг Mortal Kombat 11 в Steam и на Metacritic

Обновлено в 04:21
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