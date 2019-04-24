Политика
Стало известно о недовольстве Путина ЛукашенкоLenta.ru 06:21
У президента России Владимира Путина растет недовольство по отношению к его белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники. По их словам, российский лидер обеспокоен тем, что Минск может попытаться выйти из-под влияния Москвы.
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Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика
Путин назвал эффективный ответ на внешние ограничения
Президент России Владимир Путин заявил, что эффективным ответом на все внешние ограничения является разбюрокрачивание системы.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 06:13
Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки Вверх!»
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх!» Клип опубликован 24 апреля на YouTube-канале группы.
Обновлено в 05:35
Здоровье
Новосибирец едва не умер из-за порока сердца после похудения на 30 кг
Против своей воли новосибирец потерял еще 20 кг.
Обновлено в 08:50
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России
Обновлено в 07:54
Кино
Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»
«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 04:31
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Сирия потребовала распустить международную коалицию во главе с США
Сирия требует роспуска международной коалиции во главе с США.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна
Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Происшествия
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Парубий поставил условие для голосования по его отставке
Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
Обновлено в 04:18
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Политика
Боярский похвалил шляпу Ким Чен Ына
По мнению российского актера и певца, шляпа Ким Чен Ына указывает на его романтический настрой во время поездки в Россию, а также на изысканные манеры политика.
Обновлено в 07:40
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
В Башкирии именем арбитра Москалева назвали мусорный полигон
Вновь образованная свалка в Ишимбайском районе Башкирии в селе Урман-Бишкадак получила от местных властей имя арбитра российского арбитра Владимира Москалева.
Обновлено в 05:22
Кино
Названы гонорары звезд киновселенной Marvel за время съёмок в фильмах
Общая сумма, которую получил Роберт Дауни-младший за время съемок, составила около $50 млн, при этом за фильм «Железный человек» ему заплатили лишь $500 тыс.
Обновлено в 08:12
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Политика
Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца
В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Москве задержали похитившую икону из храма женщину
Обновлено в 06:57
Политика
«Аэрофлоту» разрешили купить сотню самолетов Boeing и Airbus
Комиссия по импортозамещению разрешила «Аэрофлоту» закупить иностранные самолеты производства Airbus и Boeing, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Игры
Игроки «бомбят» рейтинг Mortal Kombat 11 в Steam и на Metacritic
Обновлено в 04:21