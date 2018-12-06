Технологии
Group IB зафиксировала хакерскую атаку на российские банки
Group IB зафиксировала хакерскую атаку на российские банкиАБН01:44
Международная компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств Group IB зафиксировала хакерскую атаку на российские банки. Об этом в организации сообщили в четверг. Атака началась 11 сентября на банки, а также промышленные и транспортные компании.
АБН01:44
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Количество хакерских атак на банки, бизнес и госсектор Челябинской области за год возросло в два раза
Радио Business FM Челябинск04 декабря в 03:21
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