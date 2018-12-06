Международная компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств Group IB зафиксировала хакерскую атаку на российские банки. Об этом в организации сообщили в четверг. Атака началась 11 сентября на банки, а также промышленные и транспортные компании.

Гаджеты Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года Лучшим смартфоном 2018 года признан Samsung Galaxy Note 9, второе место занял iPhone XS Max, тройку замыкает iPhone XS.

Интернет Интернет Google решила закрыть приложение Allo Вчера в Сети появились слухи о том, что компания Google собирается закрыть свой мессенджер Allo.

Гаджеты Гаджеты OnePlus выпустит первый 5G-смартфон в Европе Исполнительный директор OnePlus Пит Лау в рамках Qualcomm's Tech Summit подтвердил, что флагман компании 2019 года определённо будет оснащён топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855.

Технологии Технологии Хакеров из Китая подозревают в кибератаке на сеть Marriott Взлом, в результате которого у американской сети гостиниц Marriott были украдены личные данные 500 миллионов клиентов, мог быть осуществлен хакерами из Китайской Народной Республики.

Гаджеты Гаджеты Apple запатентовала биометрические наушники AirPods Apple запатентовала биометрические наушники AirPods, оснащенные сенсорами, которые будут измерять температуру тела и пульс.

Технологии Технологии Waymo запустила первый в мире коммерческий сервис беспилотных такси

Интернет Интернет Режим «инкогнито» не гарантирует анонимность в поиске Google Обнаруженные результаты не обнадёживают — Google умудряется персонализировать поисковые результаты, даже когда пользователи задействуют режим «инкогнито».

Технологии Технологии Facebook сообщила, что не продавала третьим лицам данные пользователей Американская компания Facebook заявила на фоне сообщений о получении британским парламентом доступа к внутренним документам компании, что Facebook никогда не продавала третьим лицам данные пользователей социальной сети.

Технологии Технологии В России разработали метод непрерывной зарядки дронов с помощью лазера

Гаджеты Гаджеты Xiaomi продала за три месяца 700 тысяч смартфонов Pocophone F1 За три месяца смартфон Pocophone F1 разошёлся тиражом в 700 тысяч устройств.

Технологии Технологии Более 100 тыс. пользователей стали жертвами вируса-вымогателя Новый вирус, вымогающий денежные средства у китайцев, за считанные дни внедрился в сотни тысяч гаджетов, передает 2SpyWar со ссылкой на доклад компании Velvet Security.

Игры Игры Сайт поддержки Fallout 76 «слил» персональные данные игроков Игроки видели ФИО, адреса, телефоны и номера банковских карт. После этого в Bethesda подтвердили факт утечки персональной информации.

Гаджеты Гаджеты Meizu в России начала продажи смартфона Meizu 16 Предварительные заказы на новинку стартовали 1 ноября, а теперь смартфон стал доступен в магазинах и на официальном сайте компании с бесплатной доставкой по России.

Гаджеты Гаджеты Philips Lumify превращает смартфон или планшет в прибор для УЗИ