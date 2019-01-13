Спорт
Фигуриста Евгения Плющенко госпитализировали в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что спортсмена доставили в одну из столичных больниц из-за сильных болей в спине.
РИА Новости18:26
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Фигурист Евгений Плющенко доставлен в одну из московских больниц 10 января.РЕН ТВ13:44
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Политика
Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций
В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено в 19:43
Происшествия
Нефтехимический завод загорелся на Украине
Крупный пожар произошел на нефтехимическом заводе "Карпатнефтехим" в Ивано-Франковской области Украины, сообщило 13 января МВД страны.
Обновлено в 18:53
Спорт
Стало известно о госпитализации фигуриста Евгения Плющенко
Фигуриста Евгения Плющенко госпитализировали в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 18:26
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено в 10:26
Происшествия
Летевший в Москву самолет вынужденно сел в аэропорту Симферополя
Отмечается, что инцидент произошел 12 января с рейсом N4-534 авиакомпании Nordwind, который летел из Симферополя в Москву.
Обновлено в 17:53
Космос
Россия потеряла связь с орбитальным телескопом «Радиоастрон»
10 января, ровно в 09:00, Россия потеряла связь с телескопом «Радиоастрон», выведенным на околоземную орбиту восемь лет назад.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Во Франции прошла девятая акция протеста «желтых жилетов»
Обновлено в 17:54
Происшествия
Число жертв взрыва в Париже возросло до трех человек
Ранее столичная прокуратура сообщила о том, что жертвами ЧП на улице Тревиз, что неподалеку от центра города, стали два человека, пожарные.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
В Сирии задержали боевиков с российским гражданством
В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста.
Обновлено в 19:49
Происшествия
В Китае при обрушении угольной шахты погибли 19 человек
По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении угольной шахты на северо-западе Китая.
Обновлено в 19:02
Происшествия
В ДТП в Швеции погибли шесть иностранцев
Обновлено в 18:34
Политика
Кандидата в президенты Украины вызвали на допрос в СБУ
15 января сотрудники Службы безопасности Украины ждут на допрос депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:01
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска
Обновлено в 07:08
Здоровье
Ученые назвали семь основных симптомов рака
Исследователи из лондонского онкологического центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу.
Обновлено в 00:05
Кино
Экс-возлюбленная Меркьюри заработает на «Богемской рапсодии» £40 млн
Бывшая возлюбленная фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин получит примерно 19% от прибыли, которую принесет фильм «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера.
Обновлено в 14:47
Политика
В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая
Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая.
Обновлено в 18:08
Общество
Астронавт НАСА Хейг может отправиться в космос на год, сообщил источник
Астронавт НАСА Ник Хейг, который в октябре вместе с российским космонавтом Алексеем Овчининым не смог долететь до МКС из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", в марте может отправиться на станцию в годовой полет, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:05
Политика
Джулиан Кастро заявил о намерении баллотироваться в президенты США
Демократ Джулиан Кастро заявил, что будет баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года.
Обновлено в 17:49
Политика
Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН
Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Общество
HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами
Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Спорт
WADA определится со статусом РУСАДА 22 января
"Исполком WADA 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА", – приводит слова пресс-службы Всемирного антидопингового агентства Чемпионат.com.
Обновлено в 11:38
Политика
WP: Трамп скрывал детали своей первой встречи с Путиным
Источники проинформировали о том, что американский президент Дональд Трамп скрывал детали первых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в Гамбурге летом 2017 года, от членов администрации.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие
Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ
Обновлено в 19:40
Политика
Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе
В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США.
Обновлено в 14:05
Космос
Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Обновлено в 03:14
Происшествия
Немецкая полиция начала охоту на преступные кланы
Сразу в шести городах Германии немецкая полиция развернула широкомасштабную операцию против преступных кланов.
Обновлено в 16:56
Происшествия
СК возбудил дело после обстрела автомобиля полицейских в Ингушетии
СК России по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля полицейских. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 16:58
Спорт
Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования
Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Обновлено в 11:31