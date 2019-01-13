Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Стало известно о госпитализации Евгения ПлющенкоРоссийская газета16:27
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным источника, спортсмен госпитализирован из-за сильных болей в спине.
Российская газета16:27
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Фигурист Евгений Плющенко доставлен в одну из московских больниц 10 января.РЕН ТВ13:44
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Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Общество
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Происшествия
Врачи не смогли спасти пенсионерку, «ожившую» в морге
Обновлено в 17:40
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
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На территории Израиля разорвалась ракета, выпущенная из сектора Газа
Обновлено в 15:22
Политика
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Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая.
Обновлено в 18:08
Политика
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В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США.
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Общество
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Обновлено в 11:09
Политика
Посол США в Германии пригрозил немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока - 2»
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Обновлено в 17:33
Космос
Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
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Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска
Обновлено в 07:08
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Служба безопасности Украины вызвала депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на допрос 15 января, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы партии Кристина Бондаренко.
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Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования
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Политика
Дипмиссия ЕС опубликовала письмо конгрессу США по Еn+ и «Русалу»
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В Германии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
Жертвами крушения легкомоторного самолета в округе Меркиш Одерланд в земле Бранденбург стали два человека. Они погибли до прибытия медиков.
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Ученые назвали семь основных симптомов рака
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