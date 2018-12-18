Армия и оружие

Стало известно о гибели в Сирии бывшего разведчика ВДВ из Астрахани
Агентство Телеграф
11:47

17 декабря в Сирии погиб 33-летний астраханец бывший разведчик ВДВ Александр Дудченко, об этом сообщает телеканал "Астрахань 24" со ссылкой на общество "Десантное братство". Телеканал уточняет, что Дудченко не был кадровым военным во время нахождения в Сирии.
Агентство Телеграф11:47
с чего всё началось
По информации
 ливанского сайта Almasdar News, которое ссылается на военный доклад, Дудченко погиб в Латакии в результате нападения повстанцев группировки «Фронт национального освобождения», которую поддерживает Турция.
Дождь09:50

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СМИ сообщили о гибели российского участника боевых действий в Сирии

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СМИ сообщили о гибели в Сирии астраханского десантника

Znak.com11:36

В Сирии при минометном об стреле погиб бывший разведчик ВДВ Александр Дудченко

Эхо Москвы11:30

Стало известно о гибели астраханского десантника в Сирии

Взгляд.ру09:37

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Новая газета09:12

СМИ сообщили о гибели российского солдата в Сирии

Говорит Москва10:09

CIT: в Сирии погиб «бывший разведчик ВДВ» из Астрахани

Дождь09:50
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Армия и оружие

Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Трамп подписал указ о создании космического командования США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов.
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Армия и оружие

Британский корабль-разведчик вошел в Черное море

Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Командующий ВДВ рассказал об итогах 2018 года

Обновлено в 09:25
Армия и оружие

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Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Шойгу: Россия значительно сократила свои Вооружённые силы в Сирии

Министерство обороны России завершило вывод основной группировки российских войск с территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300

Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие

Израиль сзывает Совбез ООН по вопросу туннелей «Хезболлы»

Для обсуждения вопроса тоннелей, проложенных группировкой «Хезболла», будет собран Совет Безопасности (СБ) ООН израильской делегацией, 18 декабря сообщает РИА Новости.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Британия собралась нейтрализовать угрозы со стороны России

Министр обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон собирается разработать стратегию, чтобы нейтрализовать угрозы со стороны Российской Федерации.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США около 11 часов проводил разведку у границ России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил полет продолжительностью около 11 часов вблизи границ России в регионе Балтики, отмечается в данных западных авиационных ресурсов.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие

Порошенко рассказал, при каких условиях объявит мобилизацию на Украине

Мобилизация будет объявлена на Украине только в случае «открытой масштабной наземной агрессии» со стороны России.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Проверка Арктикой прошла успешно

Корабли Кольской флотилии проходят Арктическим путём.
Обновлено 16 декабря в 17:00
Армия и оружие

НАТО и Китай увеличили отрыв от России в военных расходах

Все страны, опережающие Россию по военным расходам, увеличили свой отрыв в глобальной табели о рангах, следует из данных Jane’s.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

ФСБ: Военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта

За пять лет военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Батискаф с Камчатки отправили в музей в Кронштадте

В музей батискафов в Санкт-Петербурге, который находится на пристани в Кронштадте, с Камчатки доставили необитаемый морской комплекс МТК-200.
Обновлено в 15:23
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