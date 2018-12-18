Армия и оружие
Стало известно о гибели в Сирии бывшего разведчика ВДВ из Астрахани
Стало известно о гибели в Сирии бывшего разведчика ВДВ из АстраханиАгентство Телеграф11:47
17 декабря в Сирии погиб 33-летний астраханец бывший разведчик ВДВ Александр Дудченко, об этом сообщает телеканал "Астрахань 24" со ссылкой на общество "Десантное братство". Телеканал уточняет, что Дудченко не был кадровым военным во время нахождения в Сирии.
Агентство Телеграф11:47
с чего всё началось
По информации ливанского сайта Almasdar News, которое ссылается на военный доклад, Дудченко погиб в Латакии в результате нападения повстанцев группировки «Фронт национального освобождения», которую поддерживает Турция.Дождь09:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Армия и оружие
Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Трамп подписал указ о создании космического командования США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Британский корабль-разведчик вошел в Черное море
Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Командующий ВДВ рассказал об итогах 2018 года
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
В ДНР заявили о готовящихся диверсиях со стороны ВСУ
Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина распространила заявление с призывом к ООН и ОБСЕ не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса, которые пытается развязать украинская сторона при помощи своих западных кураторов.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Шойгу: Россия значительно сократила свои Вооружённые силы в Сирии
Министерство обороны России завершило вывод основной группировки российских войск с территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
Израиль сзывает Совбез ООН по вопросу туннелей «Хезболлы»
Для обсуждения вопроса тоннелей, проложенных группировкой «Хезболла», будет собран Совет Безопасности (СБ) ООН израильской делегацией, 18 декабря сообщает РИА Новости.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Британия собралась нейтрализовать угрозы со стороны России
Министр обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон собирается разработать стратегию, чтобы нейтрализовать угрозы со стороны Российской Федерации.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США около 11 часов проводил разведку у границ России
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил полет продолжительностью около 11 часов вблизи границ России в регионе Балтики, отмечается в данных западных авиационных ресурсов.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Порошенко рассказал, при каких условиях объявит мобилизацию на Украине
Мобилизация будет объявлена на Украине только в случае «открытой масштабной наземной агрессии» со стороны России.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Проверка Арктикой прошла успешно
Корабли Кольской флотилии проходят Арктическим путём.
Обновлено 16 декабря в 17:00
Армия и оружие
НАТО и Китай увеличили отрыв от России в военных расходах
Все страны, опережающие Россию по военным расходам, увеличили свой отрыв в глобальной табели о рангах, следует из данных Jane’s.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
ФСБ: Военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта
За пять лет военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Батискаф с Камчатки отправили в музей в Кронштадте
В музей батискафов в Санкт-Петербурге, который находится на пристани в Кронштадте, с Камчатки доставили необитаемый морской комплекс МТК-200.
Обновлено в 15:23