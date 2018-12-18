с чего всё началось

17 декабря в Сирии погиб 33-летний астраханец бывший разведчик ВДВ Александр Дудченко, об этом сообщает телеканал "Астрахань 24" со ссылкой на общество "Десантное братство". Телеканал уточняет, что Дудченко не был кадровым военным во время нахождения в Сирии.

Стало известно о гибели в Сирии бывшего разведчика ВДВ из Астрахани

Армия и оружие Армия и оружие Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп подписал указ о создании космического командования США Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов.

Армия и оружие Армия и оружие Британский корабль-разведчик вошел в Черное море Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий ВДВ рассказал об итогах 2018 года

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о готовящихся диверсиях со стороны ВСУ Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина распространила заявление с призывом к ООН и ОБСЕ не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса, которые пытается развязать украинская сторона при помощи своих западных кураторов.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу: Россия значительно сократила свои Вооружённые силы в Сирии Министерство обороны России завершило вывод основной группировки российских войск с территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300

Армия и оружие Армия и оружие Израиль сзывает Совбез ООН по вопросу туннелей «Хезболлы» Для обсуждения вопроса тоннелей, проложенных группировкой «Хезболла», будет собран Совет Безопасности (СБ) ООН израильской делегацией, 18 декабря сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Британия собралась нейтрализовать угрозы со стороны России Министр обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон собирается разработать стратегию, чтобы нейтрализовать угрозы со стороны Российской Федерации.

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник ВВС США около 11 часов проводил разведку у границ России Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил полет продолжительностью около 11 часов вблизи границ России в регионе Балтики, отмечается в данных западных авиационных ресурсов.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко рассказал, при каких условиях объявит мобилизацию на Украине Мобилизация будет объявлена на Украине только в случае «открытой масштабной наземной агрессии» со стороны России.

Армия и оружие Армия и оружие Проверка Арктикой прошла успешно Корабли Кольской флотилии проходят Арктическим путём.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО и Китай увеличили отрыв от России в военных расходах Все страны, опережающие Россию по военным расходам, увеличили свой отрыв в глобальной табели о рангах, следует из данных Jane’s.

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ: Военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта За пять лет военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.