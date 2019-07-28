Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в СирииРамблер 10:14

Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета». По информации издания, бойцы носили позывные «Шаман», «Кайрат» и «Танкист», они погибли 15 июня во время столкновения в 50 километрах от Твенана в сторону линии разграничения.
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с чего всё началось

Без «Щита». Служба и смерть в еще одной частной военной компании, которой в России официально нет

Три человека с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» погибли в Сирии 15 июня 2019 года. Справки о смерти на арабском языке подписаны сирийским генералом, но заверены печатью российской военной базы в Хмеймиме. Военкомат о погибших не знает — они «из частной организации».
Новая газетавчера в 17:15

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В Сирии погиб уралец из частной военной компании, которой официально нет

URA.Ru06:25

В Сирии погибли три бойца российской частной военной компании «Щит»

Эхо Москвы06:30

«Новая газета» узнала о гибели в Сирии трех бойцов новой российской ЧВК «Щит»

Дождь06:04

«Новая газета» сообщила о гибели троих бойцов российской ЧВК в Сирии

Говорит Москва05:51

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

Lenta.ru06:40

«Новая газета» рассказала о российской ЧВК «Щит», бойцы которой погибли в Сирии

Znak.com05:11

Без «Щита». Служба и смерть в еще одной частной военной компании, которой в России официально нет

Новая газетавчера в 17:15
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон

Бойцы «Щита» сложили головы в Сирии

Вести.UZ08:20
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон
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Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
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На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
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Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
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Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
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По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Главный синоптик Северной столице успокоил горожан В понедельник, 29 июля, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал предварительный прогноз погоды на последний месяц лета.
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