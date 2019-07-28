Армия и оружие
Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в СирииРамблер 10:14
Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета». По информации издания, бойцы носили позывные «Шаман», «Кайрат» и «Танкист», они погибли 15 июня во время столкновения в 50 километрах от Твенана в сторону линии разграничения.
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с чего всё началось
Три человека с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» погибли в Сирии 15 июня 2019 года. Справки о смерти на арабском языке подписаны сирийским генералом, но заверены печатью российской военной базы в Хмеймиме. Военкомат о погибших не знает — они «из частной организации».Новая газетавчера в 17:15
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Без «Щита». Служба и смерть в еще одной частной военной компании, которой в России официально нет
Новая газетавчера в 17:15
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Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
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Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
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Обновлено в 12:38
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Обновлено в 10:32
Армия и оружие
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По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
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Обновлено в 10:27
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Обновлено в 10:29
Армия и оружие
В Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
В Петербурге прошел Главный Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского флота России.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
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Обновлено в 08:57
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
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