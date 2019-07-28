Три человека с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» погибли в Сирии 15 июня 2019 года. Справки о смерти на арабском языке подписаны сирийским генералом, но заверены печатью российской военной базы в Хмеймиме. Военкомат о погибших не знает — они «из частной организации».

с чего всё началось

Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета». По информации издания, бойцы носили позывные «Шаман», «Кайрат» и «Танкист», они погибли 15 июня во время столкновения в 50 километрах от Твенана в сторону линии разграничения.

Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии

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