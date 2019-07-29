Армия и оружие
Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в СирииLenta.ru 06:40
В июне этого года в Сирии понесла потери российская частная военная компания (ЧВК), известная как «Щит», сообщает «Новая газета» со ссылкой на родственников погибших россиян и анонимные источники.
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с чего всё началось
Три человека с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» погибли в Сирии 15 июня 2019 года. Справки о смерти на арабском языке подписаны сирийским генералом, но заверены печатью российской военной базы в Хмеймиме. Военкомат о погибших не знает — они «из частной организации».Новая газетавчера в 17:15
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Без «Щита». Служба и смерть в еще одной частной военной компании, которой в России официально нет
Новая газетавчера в 17:15
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