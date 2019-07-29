Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в СирииLenta.ru 06:40

В июне этого года в Сирии понесла потери российская частная военная компания (ЧВК), известная как «Щит», сообщает «Новая газета» со ссылкой на родственников погибших россиян и анонимные источники.
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с чего всё началось

Без «Щита». Служба и смерть в еще одной частной военной компании, которой в России официально нет

Три человека с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» погибли в Сирии 15 июня 2019 года. Справки о смерти на арабском языке подписаны сирийским генералом, но заверены печатью российской военной базы в Хмеймиме. Военкомат о погибших не знает — они «из частной организации».
Новая газетавчера в 17:15

Подробнее о событии

В Сирии погиб уралец из частной военной компании, которой официально нет

URA.Ru06:25

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

Lenta.ru06:40

«Новая газета» рассказала о российской ЧВК «Щит», бойцы которой погибли в Сирии

Znak.com05:11

«Новая газета» сообщила о гибели троих бойцов российской ЧВК в Сирии

Говорит Москва05:51

В Сирии погибли три бойца российской частной военной компании «Щит»

Эхо Москвы06:30

«Новая газета» узнала о гибели в Сирии трех бойцов новой российской ЧВК «Щит»

Дождь06:04

Без «Щита». Служба и смерть в еще одной частной военной компании, которой в России официально нет

Новая газетавчера в 17:15
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:06, Ашберн

Бойцы «Щита» сложили головы в Сирии

Вести.UZ08:20
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:06, Ашберн
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Власти Дюссельдорфа «в ручном режиме» борются с буйными мигрантами

Полицейские работают в усиленном режиме. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает немецкая редакция агентства «News Front».
Обновлено в 07:52
Технологии

Пикап Tesla покажут уже через два-три месяца

О грядущем электрическом пикапе Tesla пока внятных данных очень мало.
Обновлено в 05:18
Экономика

FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом»

В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

В России началось серийное производство истребителей Су-57

Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Технологии

Спутниковая система OneWeb не смогла пробиться на российский рынок

Британский разработчик глобальной системы широкополосного спутникового интернета OneWeb не смог получить частоты, чтобы начать работать в России, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 08:25
Экономика

Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом

Обновлено в 08:39
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе не пришла в суд

Обновлено в 07:45
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в РФ по версии страховщиков

Как отмечает, «Прайм», именно эти автомобильные марки чаще фигурируют в рейтинге самых угоняемых.
Обновлено в 09:56
Авто

Названа стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» с «автоматом»

Портал «Mail.ru» поделился информацией о ценах на различные комплектации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:30
Политика

Названы кандидаты на пост премьер-министра Украины

В администрации главы Украины Владимира Зеленского выбирают кандидата на пост-премьер министра, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 06:55
Автоспорт

Квят в третий раз за карьеру в «Формуле-1» поднялся на подиум

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал третьим на Гран-при Германии и в третий раз за карьеру поднялся на подиум королевских автогонок.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
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Василевский продлил контракт с «Тампа Бэй»

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Представитель Глюк’оZы прокомментировал слухи о ее разводе

С недавних пор поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено в 04:00
Общество

В пруду Таврического сада гибнут утки

В гниющей воде пруда в Таврическом саду обнаружили погибших пернатых.
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Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином

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Происшествия

Илью Яшина арестовали на 10 суток

Обновлено в 08:43
Происшествия

Стекло на «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Обновлено в 09:22
Политика

Вильнюс возобновит доступ к сайту Sputnik Литва

Блокировка Sputnik Литва В начале июля в LRTK поступила жалоба от LRT о том, что Sputnik Литва без разрешения размещал на своем сайте публикации портала.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Обновлено в 07:28
Происшествия

На уральском заводе взорвался кислород. Есть погибшие

Обновлено в 09:31
Происшествия

Против челябинского бывшего замгубернатора завели дело после ДТП

"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Общество

Жителям Приамурья предложили отказаться от пагубной привычки

Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов призвал жителей подтопленного села Угловое Мазановского района не просить доставлять им сигареты и сладости.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры

В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Общество

«Росконтроль» отчитался о проверке зубных паст

«Росконтроль» проверил зубные пасты, представленные на отечественном рынке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.
Обновлено в 09:39
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