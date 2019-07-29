Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в СирииLenta.ru 06:40

В июне этого года в Сирии понесла потери российская частная военная компания (ЧВК), известная как «Щит», сообщает «Новая газета» со ссылкой на родственников погибших россиян и анонимные источники.
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с чего всё началось

Без «Щита». Служба и смерть в еще одной частной военной компании, которой в России официально нет

Три человека с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» погибли в Сирии 15 июня 2019 года. Справки о смерти на арабском языке подписаны сирийским генералом, но заверены печатью российской военной базы в Хмеймиме. Военкомат о погибших не знает — они «из частной организации».
Новая газетавчера в 17:15

Подробнее о событии

«Новая газета» сообщила о гибели троих бойцов российской ЧВК в Сирии

Говорит Москва05:51

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

Lenta.ru06:40

«Новая газета» узнала о гибели в Сирии трех бойцов новой российской ЧВК «Щит»

Дождь06:04

В Сирии погиб уралец из частной военной компании, которой официально нет

URA.Ru06:25

В Сирии погибли три бойца российской частной военной компании «Щит»

Эхо Москвы06:30

«Новая газета» рассказала о российской ЧВК «Щит», бойцы которой погибли в Сирии

Znak.com05:11

Без «Щита». Служба и смерть в еще одной частной военной компании, которой в России официально нет

Новая газетавчера в 17:15
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон

Бойцы «Щита» сложили головы в Сирии

Вести.UZ08:20
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
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В Великобритании обнародовано содержание сентябрьского выпуска журнала Vogue, приглашенным редактором которого она стала – в инстаграм-аккаунте @sussexroyal опубликованы фотографии обложки выпуска, на которой, как и обещалось ранее, не оказалось снимка самой Меган Маркл.
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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны, после чего с семьей отправился в Турцию.
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