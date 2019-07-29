Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в СирииLenta.ru 06:40

В июне этого года в Сирии понесла потери российская частная военная компания (ЧВК), известная как «Щит», сообщает «Новая газета» со ссылкой на родственников погибших россиян и анонимные источники.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Без «Щита». Служба и смерть в еще одной частной военной компании, которой в России официально нет

Три человека с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» погибли в Сирии 15 июня 2019 года. Справки о смерти на арабском языке подписаны сирийским генералом, но заверены печатью российской военной базы в Хмеймиме. Военкомат о погибших не знает — они «из частной организации».
Новая газетавчера в 17:15

Подробнее о событии

В Сирии погиб уралец из частной военной компании, которой официально нет

URA.Ru06:25

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

Lenta.ru06:40

«Новая газета» сообщила о гибели троих бойцов российской ЧВК в Сирии

Говорит Москва05:51

«Новая газета» узнала о гибели в Сирии трех бойцов новой российской ЧВК «Щит»

Дождь06:04

В Сирии погибли три бойца российской частной военной компании «Щит»

Эхо Москвы06:30

«Новая газета» рассказала о российской ЧВК «Щит», бойцы которой погибли в Сирии

Znak.com05:11

Без «Щита». Служба и смерть в еще одной частной военной компании, которой в России официально нет

Новая газетавчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:39, Вашингтон

Бойцы «Щита» сложили головы в Сирии

Вести.UZ08:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:39, Вашингтон
Происшествия

Навального выписали из больницы и отправили в ИВС

Обновлено в 07:40
Театры

В Уфе ушел из жизни артист балета, хореограф Саръян Сулейманов

Ушел из жизни артист балета, хореограф Башкирского театра оперы и балета Саръян Сулейманов.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

В России началось серийное производство истребителей Су-57

Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Авто

Pagani готовит к премьере экстремальный Huayra BC Roadster

Компания Pagani специально для Конкурса элегантности в Пеббл-Бич построила очередную новинку — гиперкар Huayra BC Roadster.
Обновлено в 04:10
Политика

Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ

Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак

В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры

В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Обновлено в 06:32
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Медведев призвал ускорить освоение средств на нацпроекты в Крыму

Освоение выделенных из федерального бюджета средств на реализацию нацпроектов в Крыму проходит медленно, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания по реализации национальных проектов на полуострове.
Обновлено в 08:33
Политика

В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию

Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Общество

AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины

Обновлено в 03:37
Происшествия

Двух украинских пограничников застрелили в ДНР при операции СБУ

"Ночью на контрольно-пропускной пункт в микроавтобусе прибыли сотрудники Службы безопасности Украины с задачей задержать пограничников, уличенных в коррупции", — сказал Безсонов.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка

На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.
Обновлено вчера в 04:32
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске подала на развод

Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Политика

Представитель Зеленского прокомментировал планы о приватизации на Украине

Инвесторы оптимистично настроены в отношении Украины после парламентских выборов, "на позитивных ожиданиях" можно провести несколько успешных приватизационных сделок, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Суд отпустил из тюрьмы еще одну фигурантку дела Захарченко

Суд решил изменить судебное решение. "Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суд", - говорится в решении суда.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Политика

Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17

Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Наука

Почему покойники излучают радиацию и чем это грозит

Узнав о дозе препарата, медики неделю изучали крематорий с помощью счетчика Гейгера и детекторов изотопов.
Обновлено в 06:18
Футбол

Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»

Нападающий испанской «Барселоны» Малком подпишет контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».
Обновлено в 08:36
Происшествия

В США один человек погиб при стрельбе на съемках клипа рэп-группы

Обновлено в 07:24
Армия и оружие

В ДНР сообщили о бунте украинских морпехов

Обновлено в 01:58
Кино

Энди Серкис может снять «Венома 2»

Режиссёрское кресло проекта могут занять Энди Серкис («Маугли»), Трэвис Найт («Бамблби») и Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»).
Обновлено в 03:07
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе не пришла в суд

Обновлено в 07:45
Кино

Александр Прошкин начнет съемки фильма «Сарматы» в Оренбуржье

В фильме появятся профессиональные актеры Оренбургского драмтеатра, а также жители Оренбуржья, принимающие участие в съемках эпизодов и массовых сцен.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Стекло на новом пешеходном мосту в Киеве снова пошло трещинами. Об этом сообщает издание «Информатор» в понедельник, 29 июля.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Власти Дюссельдорфа «в ручном режиме» борются с буйными мигрантами

Полицейские работают в усиленном режиме. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает немецкая редакция агентства «News Front».
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

SANA: коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии

Обновлено в 05:21
Главное