Политика
Стало известно название «новой церкви» на Украине
Стало известно название «новой церкви» на УкраинеNewInform15:02
«Официальное название, согласно уставу, - православная церковь Украины», - сообщил Зоря на своей странице в социальной сети Facebook. В субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся «объединительный собор», на котором объявили о создании «новой церкви».
NewInform15:02
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Политика
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