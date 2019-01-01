Авто
Машины семейства Granta и внедорожники Lada 4х4 в среднем стали стоить больше на 15 тысяч рублей. Семейство Lada Largus, хетчбек Lada XRAY и седаны Vesta, Vesta Cross и Vesta CNG прибавили в цене 20 тысяч рублей, причем это касается как пяти- и семиместных автомобилей, так и их кросс-версий.
РИА Новости03:37
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Тела 16 погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске
Тела двух женщин извлечены из-под завалов обрушившегося после взрыва газа в подъезде жилого дома в Магнитогорске, сообщает в среду МЧС.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии выжившего в Магнитогорске младенца
Состояние маленького ребенка, которого накануне, 1 января, извлекли из-под завалов рухнувшего в Магнитогорске дома, оценивается медиками как стабильно тяжелое.
Обновлено в 03:52
Политика
WP: американца, задержанного в России, уволили из армии за воровство
Гражданина США Пола Уилана, которого задержали в Москве за шпионаж, ранее уволили из армии за воровство, сообщает газета Washington Post.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено вчера в 13:53
Наука
В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель
Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Число погибших при взрыве дома в Магнитогорске выросло до 11 человек
Напомним, что 31 декабря в 4 часа утра по московскому времени в Магнитогорске произошло обрушение подъезда многоквартиного дома.
Обновлено в 01:39
Политика
NASA: Подготовка визита Рогозина в США продолжается
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) несмотря на критику некоторых представителей вашингтонского истеблишмента продолжает подготовку визита в Соединённые Штаты руководителя российской корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 03:41
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о «Порошенко под столом»
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Магнитогорске погибли три человека в маршрутке с газовыми баллонами
В «Газели» находилось два газовых баллона. Как сообщается, детей среди погибших нет.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
В Магнитогорске вытащили живого попугая из-под завалов
В ходе работ по разбору завалов на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске был найден живой попугай.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Уцелевшие квартиры дома в Магнитогорске признали пригодными для жизни
«Мобильными диагностическими комплексами „Стрела-П“ проведено обследование дома, по результатам которого квартиры подъездов № 1-12 (за исключением разрушенного седьмого подъезда) признаны пригодными для проживания», — заявили в МЧС.
Обновлено в 02:03
Общество
В Крыму число туристов из Китая выросло в 2,5 раза
Обновлено в 03:30
Происшествия
Глава СК заявил о проблемах с проверкой газа в Магнитогорске
Прибывший в Магнитогорск глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что не уверен в своевременности проверок газового оборудования в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с нового года
С 1 января 2019 года на 2 рубля подорожала стоимость проезда в пригородных электропоездах Москвы, до 36 рублей за одну зону.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, четыре человека скончались на месте, трое госпитализированы.
Обновлено в 02:52
Авто
Стало известно, насколько подорожали автомобили Lada
Семейство Lada Largus, хетчбек Lada XRAY и седаны Vesta, Vesta Cross и Vesta CNG прибавили в цене 20 тысяч рублей, причем это касается как пяти- и семиместных автомобилей, так и их кросс-версий.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Донецке подорвали опору железнодорожного моста
"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка
Спасатели обнаружили под завалами дома в Магнитогорске живого 11-месячного мальчика, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Обновлено вчера в 00:36
Космос
Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы
Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Брянской области
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Число жертв взрыва в Магнитогорске увеличилось до 13
Всего в ликвидации последствий взрыва в жилом 10-этажном доме Магнитогорска участвуют практически 900 человек и более 200 единиц техники.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Следов взрывчатки на месте обрушения в Магнитогорске не обнаружено
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, «в связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено».
Обновлено вчера в 16:36
Общество
У россиян появились дополнительные дни отпуска
С Нового года у россиян появятся дополнительные отпуска "специального назначения" - работодатели должны будут отпускать своих работников на диспансеризацию и оплачивать им этот день.
Обновлено в 02:02
Политика
В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
Обновлено вчера в 13:52