Экономика

Стало известно, на сколько повысят пенсии в будущем году
Твой Континент
вчера в 15:02

Как стало известно, величина пенсии в предстоящем году вырастет. Эту приятную новость озвучил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике. Приблизительный рост выплаты пенсионерам увеличится на 6-7%.
Твой Континентвчера в 15:02

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Стало известно, на сколько повысят пенсии в будущем году

Твой Континентвчера в 15:02

Пенсии жителей Пензенской области будут расти

РИА Пензенской области30 ноября в 08:19

На сколько вырастут пенсии в 2019 году

ТВ Центр30 ноября в 00:46

Когда и для кого вырастут пенсии в России

LentaChel.ru29 ноября в 22:44
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 19:22, Ашберн
Экономика

Власти усилят контроль за системой маркировки товаров

«Ведомости» ознакомились с проектом концепции маркировки, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России.
Обновлено в 19:08
Энергетика

Россия увеличила добычу нефти на 1,4%

В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 16:39
Экономика

ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам

Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе сведения о недоимках и задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений.
Обновлено в 14:26
Экономика

Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок

Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок Основной акционер девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев рассматривает возможность выкупить Даниловский рынок — первый в Москве фуд-холл, ставший модным среди москвичей.
Обновлено в 16:59
Энергетика

«Росгеология» укрепится в недрах

Госкомпания хочет сохранить монопольный статус "Росгеология" попросила Минприроды продлить ей статус единственного исполнителя госзаказа на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), рассказали источники "Ъ".
Обновлено в 16:59
Финансы

Мы жили в эпоху безопасного кредита

Во всяком случае, если ЦБ не перейдет к таргетированию инфляции на уровне 2%, тогда тот же ресурс, хотя и уже в гораздо меньших объемах, появится вновь и может быть использован.
Обновлено в 16:59
Экономика

Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.
Обновлено в 12:35
Финансы

«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год

За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:10
Экономика

В Турции назвали главного туристического конкурента страны

Испания стала основным конкурентом Турции в туристическом бизнесе в уходящем 2018 году.
Обновлено в 13:39
Экономика

На форуме «Атомекс» озвучат требования к оборудованию для проектов АЭС

Как следует из программы форума, на круглом столе "Типизация продукта АЭС" будут сделаны доклады о типизации проектов, технологических решений и характеристик оборудования при сооружении АЭС в РФ и за рубежом.
Обновлено в 16:28
Экономика

CNBC: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации

Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией США.
Обновлено в 08:31
Экономика

Пилотный проект по снижению бедности стартует в России

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 17:35
Энергетика

Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод

Обновлено в 18:52
Экономика

Финансовые продукты выпишут по сценарию

Разработка типовых сценариев (скриптов) продаж финансовых продуктов станет задачей СРО, говорится в письме ЦБ, опубликованном 30 ноября.
Обновлено в 16:59
Экономика

Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО

Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 09:53
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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