Футбол
Стало известно, кто рассудит встречу между «Енисеем» и «Оренбургом»НИА-Красноярск 22 апреля в 22:50
В этот четверг, 25 апреля, в Красноярске состоится матч 25-го тура чемпионата России по футболу. ФК «Енисей» примет на своем стадионе «Оренбург» из одноименного города. В преддверии матча руководство Российской Премьер-Лиги огласило имена арбитров, которые обслужат данную встречу.
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