Стало известно, кто рассудит встречу между «Енисеем» и «Оренбургом»НИА-Красноярск 22 апреля в 22:50

В этот четверг, 25 апреля, в Красноярске состоится матч 25-го тура чемпионата России по футболу. ФК «Енисей» примет на своем стадионе «Оренбург» из одноименного города. В преддверии матча руководство Российской Премьер-Лиги огласило имена арбитров, которые обслужат данную встречу.

Стало известно, кто рассудит встречу между «Енисеем» и «Оренбургом»

Политика Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.

Общество В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине» Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

Экономика Россияне стремятся продать дачи из-за нового налога Аналитики связывают эту тенденцию с тем фактом, что за недвижимость в будущем необходимо будет платить налог, поэтому большинство владельцев стремятся не регистрировать ее по новым правилам, а просто продать.

Армия и оружие Генштаб заявил об усилении войск двух военных округов для ответа НАТО «Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море», — заявил Герасимов.

Политика Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине Старцы просят кинот не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.

Политика Путин назвал сверхзадачу для экономики России Президент РФ отметил, что хотя перед Россией стоит цель выйти на пятое место по объему экономики, по паритету от покупательной способности, но это не сверхзадача.

Транспорт В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.

Происшествия Автобус провалился под асфальт в горячую воду в Петербурге В Санкт-Петербурге автобус провалился на дороге в горячую воду, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Происшествия Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.

Политика Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.

Политика Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Происшествия В Новокузнецке застрелили подростка Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.

Происшествия В Чечне женщина продала младенца за 400 тысяч рублей Уроженка Ингушетии привезла младенца в Урус-Мартановский район Чечни, где продала его за 400 тысяч рублей местной жительнице.

Авто Лидером вторичного рынка России в марте стал «гольф-класс» На втором месте в России среди автомобилей с пробегом оказался сегмент кроссоверов и внедорожников, где в марте этого года было перепродано 92 912 автомобилей, на 2% меньше, чем годом ранее — 94 808 авто.

Шоу-бизнес Звезда «Дома 2» Дарья Пынзарь сделала круговую подтяжку лица Звезда «Дома 2» Дарья Пынзарь в стенах проекта умудрилась найти свою любовь, выйти замуж и даже родить ребенка.

Происшествия СК просит арестовать задержанных по делу Арашуковых силовиков Следственный комитет (СК) России просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего первого замглавы Следственного управления СК по Карачаево-Черкесии (КЧР) Казбека Булатова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова, которые были задержаны в рамках дела Арашуковых.

Общество В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.

Футбол Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денег Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель оправдан по делу об отмывании денег после почти двухлетнего досудебного содержания под стражей.

Политика Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.

Технологии Mail.ru приобрела пакет компании Nativeroll Mail.ru Group приобрела 50,83% акций Nativeroll, платформы, которая позволяет размещать в СМИ видеорекламу.

Политика Путин дал старт первой отгрузке СПГ на заводе «Криогаз – Высоцк» Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке продукции по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Криогаз – Высоцк", сообщает РИА Новости.

Политика Трамп направил вооруженных военных на границу с Мексикой Президент США Дональд Трамп заявил, что США направили вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой.

Общество В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.