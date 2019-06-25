Стало известно, кто голосовал против возвращения России в ПАСЕСлово и Дело вчера в 08:43

Парламентская ассамблея Совета Европы накануне приняла резолюцию об участии российской делегации в июньской сессии. Известно, что поддержали возвращение России в ПАСЕ 118 парламентариев из 190, еще 10 воздержались, а 62 были против.

Стало известно, кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ

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