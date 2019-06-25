Стало известно, кто голосовал против возвращения России в ПАСЕСлово и Дело вчера в 08:43

Парламентская ассамблея Совета Европы накануне приняла резолюцию об участии российской делегации в июньской сессии. Известно, что поддержали возвращение России в ПАСЕ 118 парламентариев из 190, еще 10 воздержались, а 62 были против.

Стало известно, кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ

Политика NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.

Технологии На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.

Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.

Политика Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.

Здоровье Скворцова: в ОМС входит 95% объёма современных медицинских услуг Министр добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для повышения качества и доступности медпомощи россиянам ведомство планирует создать систему защиты прав пациентов.

Общество В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.

Политика Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ Появились данные о том, какие страны поддержали резолюцию, которая позволяет делегации из России принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Футбол «Милан» заинтересован в переходе Фекира Форвард «Лиона» Набиль Фекир вошел в сферу интересов «Милана».

Финансы ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".

Общество Алибасов теперь говорит, что память не терял В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Общество Электронные сигареты запретили в Сан-Франциско Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где запретили электронные сигареты.

Экономика Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).

Авто BMW показала концепт-кар Vision M NEXT Компания BMW представила новый концепт-кар Vision M NEXT — автомобиль дебютировал на мероприятии #NEXTGen в Мюнхене.

Политика Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.

Происшествия Сильное землетрясение произошло на Камчатке Сильное сейсмособытие произошло у восточного побережья Камчатки.

Экономика IKEA планирует запустить в России сервис аренды мебели Шведская производственно-торговая компания IKEA намерена в следующем году запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду.

Общество Верховный суд отменил проведение референдума по свалке в Шиесе Отменить решение Архангельского облсуда о проведении референдума по мусорной свалке постановил Верховный суд РФ 25 июня, сообшает «Эхо севера».

Происшествия В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице Полиция и следователи в Новосибирске разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину на улице Гоголя, сообщает СУСК по области.