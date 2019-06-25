Политика
Стало известно, кто голосовал против возвращения России в ПАСЕСлово и Дело вчера в 08:43
Парламентская ассамблея Совета Европы накануне приняла резолюцию об участии российской делегации в июньской сессии. Известно, что поддержали возвращение России в ПАСЕ 118 парламентариев из 190, еще 10 воздержались, а 62 были против.
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Кто друг, кто враг, а кто так. Как страны ПАСЕ голосовали за возвращение РФ
Аргументы и Фактывчера в 10:03
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
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На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр
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На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
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Появились данные о том, какие страны поддержали резолюцию, которая позволяет делегации из России принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
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«Милан» заинтересован в переходе Фекира
Форвард «Лиона» Набиль Фекир вошел в сферу интересов «Милана».
Обновлено вчера в 23:57
Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США
Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
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Алибасов теперь говорит, что память не терял
В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено 24 июня в 23:19
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Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Электронные сигареты запретили в Сан-Франциско
Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где запретили электронные сигареты.
Обновлено в 02:04
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Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Авто
BMW показала концепт-кар Vision M NEXT
Компания BMW представила новый концепт-кар Vision M NEXT — автомобиль дебютировал на мероприятии #NEXTGen в Мюнхене.
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Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено вчера в 12:37
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Медсестра ударила и связала бинтами ребенка в Москве
Обновлено вчера в 18:41
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Сильное землетрясение произошло на Камчатке
Сильное сейсмособытие произошло у восточного побережья Камчатки.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
IKEA планирует запустить в России сервис аренды мебели
Шведская производственно-торговая компания IKEA намерена в следующем году запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Верховный суд отменил проведение референдума по свалке в Шиесе
Отменить решение Архангельского облсуда о проведении референдума по мусорной свалке постановил Верховный суд РФ 25 июня, сообшает «Эхо севера».
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице
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Энергетика
Нефть Brent поднялась выше 66 долларов
Стоимость нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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