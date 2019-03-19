Политика
Стало известно, кто будет исполнять обязанности президента КазахстанаВечерняя Москва 09:23
Нурсултан Назарбаев 19 марта в эфире федеральных каналов заявил, что уходит с поста главы государства. Он сообщил, что Касым-Жомарт Токаев является человеком, которому можно в сложившейся ситуации доверить президентский пост.
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Я хорошо его знаю, он человек честный, ответственный, обязательный. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном.
— Нурсултан Назарбаев, политикФАН 10:53
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Политический портрет Нурсултана Назарбаева: как ушедший президент правил Казахстаном
Московский Комсомолец14:29
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