Стало известно, кто будет исполнять обязанности президента КазахстанаВечерняя Москва 09:23

Я хорошо его знаю, он человек честный, ответственный, обязательный. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном.

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