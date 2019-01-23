Происшествия
Стало известно, кому принадлежал пропавший с Салой самолётЧемпионат 08:04
Стало известно, кто организовал полёт новичка «Кардифф Сити» Эмилиано Салы в Нант и обратно на самолёте Piper PA-47 Malibu. Самолёт принадлежал известному агенту Уилли Маккэю, который не является агентом аргентинского игрока, но помогал в его переходе в валлийский клуб.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 11:59, Ашберн
Происшествия
Пытавшийся угнать самолет сибиряк заявил о роли в терактах 11 сентября
В ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения неудачливому угонщику, судья, зачитывая материалы дела, сообщил, что Шаповалов пугал экипаж самолета своей причастностью к терактам 11 сентября 2001 года в США.
Обновлено в 09:12
Происшествия
СК возбудил два дела о получении взятки полицейскими в Чехове
ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Путин выразил соболезнования Турции после гибели моряков в Черном море
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Крыму суд арестовал участника украинского вооруженного батальона
Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал подозреваемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании "батальон им. Н. Челебиджихана", который был задержан сегодня утром.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Выжившую в горах туристку в тяжелом состоянии доставили в Екатеринбург
Молодую женщину, которая заблудилась в горах на севере Среднего Урала и несколько дней провела на морозе, вертолетом Центра медицины катастроф доставили в Екатеринбург.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Петербурге диспетчера обвинили в гибели людей при прорыве теплосети
Старшему диспетчеру компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после того, как два человека насмерть обварились кипятком при прорыве трубопровода, сообщает в среду городское ГСУСК РФ.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Поисковой самолет обнаружил обломки в районе пропажи футболиста Салы
Глава группы по поиску игрока футбольного клуба "Кардифф" Эмилиано Салы Джон Фитцджеральд заявил, что в воде недалеко от места пропажи самолета были найдены обломки.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Алека Болдуина приговорили к курсам по управлению гневом и штрафу
В Нью-Йорке в ходе судебного заседания американский актер Алек Болдуин признал свою вину в деле о драке за место на парковке, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Жестокое убийство женщины в Подмосковье попало на видео
Обновлено в 07:10
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти заключенного в колонии Копейска
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти заключенного в ИК-1 в Копейске в прошлом году.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Амурской области задержали хозяина приюта, где погибли собаки
В Амурской области задержали хозяина приюта, где были обнаружены погибшие собаки.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Москве автобус насмерть сбил пешехода на остановке
На юго-востоке Москвы автобус сбил пешехода. В результате мужчина погиб, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Магнитогорске задержали банду торговцев наркотиками
Обновлено в 04:53
Происшествия
В 32 регионах России прошли спецоперации против подпольных оружейников
Обновлено в 01:50
Происшествия
Кот оставил без света поселок в Калининградской области
Жители поселка Отрадное Светлогорского района Калининградской области ненадолго остались без электричества.
Обновлено в 07:45