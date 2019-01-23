Происшествия

Стало известно, кому принадлежал пропавший с Салой самолётЧемпионат 08:04

Стало известно, кто организовал полёт новичка «Кардифф Сити» Эмилиано Салы в Нант и обратно на самолёте Piper PA-47 Malibu. Самолёт принадлежал известному агенту Уилли Маккэю, который не является агентом аргентинского игрока, но помогал в его переходе в валлийский клуб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пилотом пропавшего самолета с футболистом «Кардиффа» был 60-летний британец

РИА Новости09:37

Стало известно, кому принадлежал пропавший с Салой самолёт

Чемпионат08:04

Самолет, на котором летел Сала, принадлежит известному агенту

Матч ТВ08:22

Унаи Эмери – об исчезновении самолета с Салой: «Это просто ужас»

Спорт-Экспресс09:55

«Папа, как же страшно». Шансов найти выжившим футболиста из пропавшего самолета почти не осталось

Телеканал 360°08:35

В Ла-Манше возобновились поиски самолета, на котором летел Эмилиано Сала

Вести.Ru00:55

Спасатели возобновили поиски самолёта, на котором летел футболист Сала

Говорит Москва03:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 11:59, Ашберн
Происшествия

Пытавшийся угнать самолет сибиряк заявил о роли в терактах 11 сентября

В ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения неудачливому угонщику, судья, зачитывая материалы дела, сообщил, что Шаповалов пугал экипаж самолета своей причастностью к терактам 11 сентября 2001 года в США.
Обновлено в 09:12
Происшествия

СК возбудил два дела о получении взятки полицейскими в Чехове

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Путин выразил соболезнования Турции после гибели моряков в Черном море

Обновлено в 10:12
Происшествия

В Крыму суд арестовал участника украинского вооруженного батальона

Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал подозреваемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании "батальон им. Н. Челебиджихана", который был задержан сегодня утром.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Выжившую в горах туристку в тяжелом состоянии доставили в Екатеринбург

Молодую женщину, которая заблудилась в горах на севере Среднего Урала и несколько дней провела на морозе, вертолетом Центра медицины катастроф доставили в Екатеринбург.
Обновлено в 09:13
Происшествия

В Петербурге диспетчера обвинили в гибели людей при прорыве теплосети

Старшему диспетчеру компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после того, как два человека насмерть обварились кипятком при прорыве трубопровода, сообщает в среду городское ГСУСК РФ.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Поисковой самолет обнаружил обломки в районе пропажи футболиста Салы

Глава группы по поиску игрока футбольного клуба "Кардифф" Эмилиано Салы Джон Фитцджеральд заявил, что в воде недалеко от места пропажи самолета были найдены обломки.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Алека Болдуина приговорили к курсам по управлению гневом и штрафу

В Нью-Йорке в ходе судебного заседания американский актер Алек Болдуин признал свою вину в деле о драке за место на парковке, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Жестокое убийство женщины в Подмосковье попало на видео

Обновлено в 07:10
Происшествия

СК возбудил дело по факту смерти заключенного в колонии Копейска

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти заключенного в ИК-1 в Копейске в прошлом году.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Амурской области задержали хозяина приюта, где погибли собаки

В Амурской области задержали хозяина приюта, где были обнаружены погибшие собаки.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В Москве автобус насмерть сбил пешехода на остановке

На юго-востоке Москвы автобус сбил пешехода. В результате мужчина погиб, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Магнитогорске задержали банду торговцев наркотиками

Обновлено в 04:53
Происшествия

В 32 регионах России прошли спецоперации против подпольных оружейников

Обновлено в 01:50
Происшествия

Кот оставил без света поселок в Калининградской области

Жители поселка Отрадное Светлогорского района Калининградской области ненадолго остались без электричества.
Обновлено в 07:45
ещё по теме
Главное