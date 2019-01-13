Экономика
Стало известно, кого ждет повышение зарплат в 2019 году
Стало известно, кого ждет повышение зарплат в 2019 годуРЕН ТВвчера в 08:29
Сайт по поиску работы HeadHunter рассказал, кого из россиян ждет повышение заплаты в наступившем году.
РЕН ТВвчера в 08:29
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с чего всё началось
При этом за год число вакансий для таких специалистов увеличилось на 205 процентов, рассказала руководитель проекта HeadHunter "Банк данных заработных плат" Наталья Данина.Москва 24вчера в 13:00
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Эксперт HeadHunter: В 2019 году зарплаты вырастут у курьеров и продавцов-консультантов
Татар-информвчера в 23:54
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Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Финансы
Сбербанк повысил ставку по ипотеке
Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт.
Обновлено в 04:19
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти на слабой китайской статистике; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,4-0,6%.
Обновлено в 02:17
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
Торговый оборот Китая падает быстрее ожиданий
Рекорды 2018 года уходят в прошлое Объем внешней торговли Китая в 2018 году в долларовом выражении достиг рекордной за всю историю отметки, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 12,6%. Впрочем, в Китае прогнозируют в этом году из-за торговых войн с США замедление темпов роста товарооборота.
Обновлено в 05:25
Экономика
В России из-за повышения НДС могут вырасти тарифы на капремонт
Изменение цены заключённого до 1 января 2019 года договора о проведении капремонта допускается до 1 октября 20 189 года «по соглашению сторон» «в пределах увеличения в соответствии с законодательством РФ ставки налога на добавленную стоимость в отношении работ, услуг, приёмка которых осуществляется после 1 января 2019 года», отмечено в документе.
Обновлено в 06:57
Экономика
ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя»
Федеральная налоговая служба (ФНС) и межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подали иск о банкротстве компании «Метрострой».
Обновлено в 03:58
Экономика
Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до 7 млрд рублей
"Реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 миллиардов рублей – затраты на проект повышены пятикратно (с 710 миллионов рублей до 3,4 миллиарда рублей )", - отмечает издание, добавляя, что срок реализации проекта увеличивается на два года – до 2020 года.
Обновлено в 01:42
Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:51
Экономика
Законопроект об электронной подписи внесут в Госдуму в январе-феврале
Законопроект об электронной подписи будет внесен в Госдуму в январе-феврале, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 05:50
Экономика
В России создадут реестр отечественного радиоэлектронного оборудования
Единый реестр отечественного радиоэлектронного оборудования появится в РФ.
Обновлено в 04:27
Экономика
Почта-банк начал открывать офисы в «Пятерочке»
Почта-банк начал открывать свои отделения в супермаркетах «Пятерочка» (в X5 Retail Group), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Обновлено в 02:07
Экономика
Минсельхоз РФ сохранил прогноз по объемам экспорта зерна
На сегодняшний день специалисты Минсельхоза РФ сохраняют прогноз по экспорту зерна в текущем сельскохозяйственном году на уровне 42 млн тонн.
Обновлено в 06:10
Экономика
Объем промышленного производства в ЕС сократился на 2,2%
По итогам ноября 2018 года объем промышленного производства в странах Евросоюза сократился на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, сообщает в понедельник, 14 января, европейская служба статистики Eurostat.
Обновлено в 07:09
Экономика
Названы сроки перехода банковской розницы в России в цифровой формат
Банковская розница в России, скорее всего, в течение трёх лет перейдёт в цифровой формат взаимодействия.
Обновлено в 03:02