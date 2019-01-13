с чего всё началось

Сайт по поиску работы HeadHunter рассказал, кого из россиян ждет повышение заплаты в наступившем году.

Стало известно, кого ждет повышение зарплат в 2019 году

Энергетика Энергетика Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Финансы Финансы Сбербанк повысил ставку по ипотеке Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт.

Финансы Финансы Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6% Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти на слабой китайской статистике; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,4-0,6%.

Экономика Экономика Более половины россиян выступают за отставку правительства Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.

Экономика Экономика Торговый оборот Китая падает быстрее ожиданий Рекорды 2018 года уходят в прошлое Объем внешней торговли Китая в 2018 году в долларовом выражении достиг рекордной за всю историю отметки, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 12,6%. Впрочем, в Китае прогнозируют в этом году из-за торговых войн с США замедление темпов роста товарооборота.

Экономика Экономика В России из-за повышения НДС могут вырасти тарифы на капремонт Изменение цены заключённого до 1 января 2019 года договора о проведении капремонта допускается до 1 октября 20 189 года «по соглашению сторон» «в пределах увеличения в соответствии с законодательством РФ ставки налога на добавленную стоимость в отношении работ, услуг, приёмка которых осуществляется после 1 января 2019 года», отмечено в документе.

Экономика Экономика ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя» Федеральная налоговая служба (ФНС) и межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подали иск о банкротстве компании «Метрострой».

Экономика Экономика Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до 7 млрд рублей "Реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 миллиардов рублей – затраты на проект повышены пятикратно (с 710 миллионов рублей до 3,4 миллиарда рублей )", - отмечает издание, добавляя, что срок реализации проекта увеличивается на два года – до 2020 года.

Экономика Экономика Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.

Экономика Экономика Законопроект об электронной подписи внесут в Госдуму в январе-феврале Законопроект об электронной подписи будет внесен в Госдуму в январе-феврале, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Экономика Экономика В России создадут реестр отечественного радиоэлектронного оборудования Единый реестр отечественного радиоэлектронного оборудования появится в РФ.

Экономика Экономика Почта-банк начал открывать офисы в «Пятерочке» Почта-банк начал открывать свои отделения в супермаркетах «Пятерочка» (в X5 Retail Group), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Экономика Экономика Минсельхоз РФ сохранил прогноз по объемам экспорта зерна На сегодняшний день специалисты Минсельхоза РФ сохраняют прогноз по экспорту зерна в текущем сельскохозяйственном году на уровне 42 млн тонн.

Экономика Экономика Объем промышленного производства в ЕС сократился на 2,2% По итогам ноября 2018 года объем промышленного производства в странах Евросоюза сократился на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, сообщает в понедельник, 14 января, европейская служба статистики Eurostat.