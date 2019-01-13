Экономика

Стало известно, кого ждет повышение зарплат в 2019 году
РЕН ТВ
вчера в 08:29

Сайт по поиску работы HeadHunter рассказал, кого из россиян ждет повышение заплаты в наступившем году.
РЕН ТВвчера в 08:29
с чего всё началось
При этом за год число вакансий для таких специалистов увеличилось на 205 процентов, рассказала руководитель проекта HeadHunter
 "Банк данных заработных плат" Наталья Данина.
Москва 24вчера в 13:00

Подробнее о событии

Названы самые «дефицитные» специальности 2019 года в России

REGNUM04:31

Эксперт HeadHunter: В 2019 году зарплаты вырастут у курьеров и продавцов-консультантов

Татар-информвчера в 23:54

Названы профессии, которые ожидает повышение зарплат в 2019 году

Московский Комсомолецвчера в 18:41

Стало известно, у кого повысится зарплата в 2019 году

Life.ruвчера в 17:12

Дворникам и курьерам посулили рост зарплат

Lenta.ruвчера в 16:27

Названы специалисты, у которых вырастет зарплата в 2019 году

Взгляд.рувчера в 08:53

В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году

РИА Новостивчера в 08:05
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Финансы

Сбербанк повысил ставку по ипотеке

Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт.
Обновлено в 04:19
Финансы

Доллар и евро растут на открытии торгов

Курс доллара вырос на 31 копейку — до 67,19 рубля. Курс евро увеличился на 40 копеек, составив 77,10 рубля.
Обновлено в 02:05
Экономика

Товарооборот России и Китая вырос на 27%

Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Экономика

ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя»

Федеральная налоговая служба (ФНС) и межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подали иск о банкротстве компании «Метрострой».
Обновлено в 03:58
Экономика

В России создадут реестр отечественного радиоэлектронного оборудования

Единый реестр отечественного радиоэлектронного оборудования появится в РФ.
Обновлено в 04:27
Экономика

Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:51
Экономика

СМИ назвали стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации

На реконструкцию зданий Госдумы России и Совета Федерации в центре Москвы выделено более 7 млрд руб. Соответствующая сумма внесена в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:39
Энергетика

Бензин утекает к нефтекомпаниям

Несмотря на меры правительства по сдерживанию цен на топливо, за 2018 год рост цен бензина на АЗС более чем вдвое превысил инфляцию, достигнув 9,4%. При этом в последнюю неделю декабря бензин в рознице дешевел в среднем до 43,4 руб. за литр из-за снижения цен у независимых АЗС, которые в большинстве случаев были выше, чем у крупных нефтекомпаний.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

«Почта банк» начал открывать офисы в супермаркетах «Пятерочка»

«Почта банк» начал открывать свои отделения в супермаркетах «Пятерочка», сообщает пресс-служба X5 Retail Group, куда входит сеть магазинов.
Обновлено в 03:07
Экономика

Госдолг Ставропольского края в 2018 году сократился на 15%

Государственный долг Ставропольского края по итогам 2018 года сократился на 15% и до 33 млрд рублей.
Обновлено в 04:17
Экономика

Законопроект об электронной подписи внесут в Госдуму в январе-феврале

Законопроект об электронной подписи будет внесен в Госдуму в январе-феврале, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 05:50
Экономика

Названы сроки перехода банковской розницы в России в цифровой формат

Банковская розница в России, скорее всего, в течение трёх лет перейдёт в цифровой формат взаимодействия.
Обновлено в 03:02
Экономика

Кабмин разработал новую методику расчета производительности труда

Минэкономразвития России разработало новую методику расчета производительности труда.
Обновлено в 02:17
Экономика

Россияне стали активнее продавать бизнес через Avito

В минувшем году количество предложений на сайте объявлений Avito по продаже готового бизнеса выросло на 14% по сравнению с годом ранее.
Обновлено в 00:01
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