Экономика
Стало известно, кого ждет повышение зарплат в 2019 году
Стало известно, кого ждет повышение зарплат в 2019 годуРЕН ТВвчера в 08:29
Сайт по поиску работы HeadHunter рассказал, кого из россиян ждет повышение заплаты в наступившем году.
РЕН ТВвчера в 08:29
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с чего всё началось
При этом за год число вакансий для таких специалистов увеличилось на 205 процентов, рассказала руководитель проекта HeadHunter "Банк данных заработных плат" Наталья Данина.Москва 24вчера в 13:00
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Эксперт HeadHunter: В 2019 году зарплаты вырастут у курьеров и продавцов-консультантов
Татар-информвчера в 23:54
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Финансы
Сбербанк повысил ставку по ипотеке
Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт.
Обновлено в 04:19
Финансы
Доллар и евро растут на открытии торгов
Курс доллара вырос на 31 копейку — до 67,19 рубля. Курс евро увеличился на 40 копеек, составив 77,10 рубля.
Обновлено в 02:05
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос на 27%
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Экономика
ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя»
Федеральная налоговая служба (ФНС) и межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подали иск о банкротстве компании «Метрострой».
Обновлено в 03:58
Экономика
В России создадут реестр отечественного радиоэлектронного оборудования
Единый реестр отечественного радиоэлектронного оборудования появится в РФ.
Обновлено в 04:27
Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:51
Экономика
СМИ назвали стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации
На реконструкцию зданий Госдумы России и Совета Федерации в центре Москвы выделено более 7 млрд руб. Соответствующая сумма внесена в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:39
Энергетика
Бензин утекает к нефтекомпаниям
Несмотря на меры правительства по сдерживанию цен на топливо, за 2018 год рост цен бензина на АЗС более чем вдвое превысил инфляцию, достигнув 9,4%. При этом в последнюю неделю декабря бензин в рознице дешевел в среднем до 43,4 руб. за литр из-за снижения цен у независимых АЗС, которые в большинстве случаев были выше, чем у крупных нефтекомпаний.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
«Почта банк» начал открывать офисы в супермаркетах «Пятерочка»
«Почта банк» начал открывать свои отделения в супермаркетах «Пятерочка», сообщает пресс-служба X5 Retail Group, куда входит сеть магазинов.
Обновлено в 03:07
Экономика
Госдолг Ставропольского края в 2018 году сократился на 15%
Государственный долг Ставропольского края по итогам 2018 года сократился на 15% и до 33 млрд рублей.
Обновлено в 04:17
Экономика
Законопроект об электронной подписи внесут в Госдуму в январе-феврале
Законопроект об электронной подписи будет внесен в Госдуму в январе-феврале, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 05:50
Экономика
Названы сроки перехода банковской розницы в России в цифровой формат
Банковская розница в России, скорее всего, в течение трёх лет перейдёт в цифровой формат взаимодействия.
Обновлено в 03:02
Экономика
Кабмин разработал новую методику расчета производительности труда
Минэкономразвития России разработало новую методику расчета производительности труда.
Обновлено в 02:17
Экономика
Россияне стали активнее продавать бизнес через Avito
В минувшем году количество предложений на сайте объявлений Avito по продаже готового бизнеса выросло на 14% по сравнению с годом ранее.
Обновлено в 00:01