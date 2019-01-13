с чего всё началось

Сайт по поиску работы HeadHunter рассказал, кого из россиян ждет повышение заплаты в наступившем году.

Стало известно, кого ждет повышение зарплат в 2019 году

Финансы Финансы Сбербанк повысил ставку по ипотеке Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт.

Финансы Финансы Доллар и евро растут на открытии торгов Курс доллара вырос на 31 копейку — до 67,19 рубля. Курс евро увеличился на 40 копеек, составив 77,10 рубля.

Экономика Экономика Товарооборот России и Китая вырос на 27% Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%. Об этом сообщает ТАСС.

Экономика Экономика Более половины россиян выступают за отставку правительства Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.

Экономика Экономика ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя» Федеральная налоговая служба (ФНС) и межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подали иск о банкротстве компании «Метрострой».

Экономика Экономика В России создадут реестр отечественного радиоэлектронного оборудования Единый реестр отечественного радиоэлектронного оборудования появится в РФ.

Экономика Экономика Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.

Экономика Экономика СМИ назвали стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации На реконструкцию зданий Госдумы России и Совета Федерации в центре Москвы выделено более 7 млрд руб. Соответствующая сумма внесена в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), сообщает "Коммерсантъ".

Энергетика Энергетика Бензин утекает к нефтекомпаниям Несмотря на меры правительства по сдерживанию цен на топливо, за 2018 год рост цен бензина на АЗС более чем вдвое превысил инфляцию, достигнув 9,4%. При этом в последнюю неделю декабря бензин в рознице дешевел в среднем до 43,4 руб. за литр из-за снижения цен у независимых АЗС, которые в большинстве случаев были выше, чем у крупных нефтекомпаний.

Экономика Экономика «Почта банк» начал открывать офисы в супермаркетах «Пятерочка» «Почта банк» начал открывать свои отделения в супермаркетах «Пятерочка», сообщает пресс-служба X5 Retail Group, куда входит сеть магазинов.

Экономика Экономика Госдолг Ставропольского края в 2018 году сократился на 15% Государственный долг Ставропольского края по итогам 2018 года сократился на 15% и до 33 млрд рублей.

Экономика Экономика Законопроект об электронной подписи внесут в Госдуму в январе-феврале Законопроект об электронной подписи будет внесен в Госдуму в январе-феврале, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Экономика Экономика Названы сроки перехода банковской розницы в России в цифровой формат Банковская розница в России, скорее всего, в течение трёх лет перейдёт в цифровой формат взаимодействия.

Экономика Экономика Кабмин разработал новую методику расчета производительности труда Минэкономразвития России разработало новую методику расчета производительности труда.