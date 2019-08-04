Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.

с чего всё началось

Летнее тепло вернется в Москву к следующей среде. Температура поднимется до 22–24 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В воскресенье и понедельник в столице будет еще прохладно, не исключены дожди.

Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло

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