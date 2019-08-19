Футбол

Стало известно, когда рассмотрят ходатайства Мамаева и Кокорина об УДОНева Спорт 08:05

Стало известно о том, когда в суде будут рассмотрены ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
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Ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева будут рассмотрены 6 сентября

Sport24.ru06:52

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

РИА Новости07:04

Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

Чемпионат07:14

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайство об УДО Мамаева и Кокорина

ТАСС07:11

Суд рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокориных 6 сентября

Спорт-Экспресс07:07

Суд рассмотрит ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева 6 сентября

Матч ТВ07:41

Ходатайства футболистов П.Мамаева и А.Кокорина об УДО суд рассмотрит в колонии

Агентство Москва07:14
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