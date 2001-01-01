Футбол

Стало известно, когда пройдет клубный ЧММатч ТВ 04:49

Клубный чемпионат мира-2019 пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря. Сообщается, что участие в турнире примут «Ливерпуль», мексиканский «Монтеррей», тунисский «Эсперанс», катарский «Аль-Садд» и «Йеген Спорт» из Новой Каледонии.
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Стало известно, когда пройдет клубный ЧМ

Матч ТВ04:49

Стало известно, когда пройдет клубный ЧМ

Sportbox.RU04:49

Клубный чемпионат мира- 2019 года пройдет с 11 по 21 декабря

Спорт-Экспресс04:47

Стали известны даты проведения клубного чемпионата мира — 2019

Чемпионат04:44

Клубный чемпионат мира по футболу - 2019 пройдет с 11 по 21 декабря

ТАСС04:25
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Экипаж задержанного на Украине в порту Измаил российского танкера, прибыл в Москву, сообщает ТАСС.
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