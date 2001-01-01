Футбол
Стало известно, когда пройдет клубный ЧММатч ТВ 04:49
Клубный чемпионат мира-2019 пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря. Сообщается, что участие в турнире примут «Ливерпуль», мексиканский «Монтеррей», тунисский «Эсперанс», катарский «Аль-Садд» и «Йеген Спорт» из Новой Каледонии.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Экономика
В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
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Как сообщало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей ТОФ в составе двух больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также танкера «Иркут», после посещения военно-морской базы Камрань во Вьетнаме, прибыли во Владивосток.
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На свалке в Невском районе нашли копии паспортов
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Обновлено вчера в 13:12
Армия и оружие
Украина обеспокоена «сеансами освещения» ее катеров Морской охраны с кораблей ФСБ РФ
Украина выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Государственной пограничной службы с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.
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Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
Три американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
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Задержан экс-глава правительства Астраханской области
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Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
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В Саранске мужчина устроил стрельбу по непослушным детям
В Саранске полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу по детям из пневматического пистолета. Один из мальчиков получил ранение.
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Происшествия
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Между 16-летним подростком и 38-летним приезжим возник конфликт, в результате которого парень ударил мужчину по голове, а затем скрылся.
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В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
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В Кузбассе грузовик провалился под землю
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Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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Политика
Моряки задержанного танкера прибыли в Москву
Экипаж задержанного на Украине в порту Измаил российского танкера, прибыл в Москву, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Налетчики похитили 720 килограммов золота из бразильского аэропорта
Банда злоумышленников похитила 720 килограммов золота и драгоценных камней из международного аэропорта Гуарульюс в Сан-Паулу, откуда оцененный в 128,2 миллиона бразильских реалов (34,1 миллиона долларов) груз должен был по частям отправиться в Цюрих и Нью-Йорк, сообщает R7.
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка
Банк России отозвал лицензию у РАМ Банка. По величине активов он занимал 296-е место в банковской системе.
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Происшествия
Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков
Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.
Обновлено в 04:50