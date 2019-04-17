Стало известно, когда на стадионе «Динамо» будет готово полеREGNUM 06:36

«Появились первые всходы, в начале мая планируем прошить поле и ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая», — сказал Лунтовский. Напомним на стадионе «Динамо» с 2008 по 2018 год проводили реконструкцию. В ноябре 2018 года было объявлено о завершении работ.

Стало известно, когда на стадионе «Динамо» будет готово поле

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