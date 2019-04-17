Футбол

Стало известно, когда на стадионе «Динамо» будет готово полеREGNUM 06:36

«Появились первые всходы, в начале мая планируем прошить поле и ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая», — сказал Лунтовский. Напомним на стадионе «Динамо» с 2008 по 2018 год проводили реконструкцию. В ноябре 2018 года было объявлено о завершении работ.
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В «Динамо» пообещали открыть стадион исключительно матчем с участием бело-голубых

Sport24.ru13:52

Газон на арене «Динамо» в Петровском парке должен быть готов к концу мая

РИА Новости04:26

Газон на стадионе «Динамо» будет полностью готов к 20-м числам мая

Советский спорт05:41

«Если на поле не упадет метеорит». В «Динамо» хотят открыть стадион матчем с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс13:51

Стало известно, когда будет готово поле на стадионе «Динамо»

Матч ТВ04:07

Стало известно, когда будет готово поле на стадионе «Динамо»

Sportbox.RU04:07

Названы сроки полной готовности поля на стадионе «Динамо»

Чемпионат03:54
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В Россию приедет новый купе-кроссовер компании Geely

Как сообщает портал «АвтоВзгляд» с ссылкой на официальных представителей бренда Geely Group, в мае 2019 года на китайском рынке стартуют продажи нового кроссовера FY11.
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Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.
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