Футбол
Стало известно, когда на стадионе «Динамо» будет готово полеREGNUM 06:36
«Появились первые всходы, в начале мая планируем прошить поле и ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая», — сказал Лунтовский. Напомним на стадионе «Динамо» с 2008 по 2018 год проводили реконструкцию. В ноябре 2018 года было объявлено о завершении работ.
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Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика
Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира
Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Культура
Сергей Светлаков рассказал Ксении Собчак, почему ушел с ТНТ
Беседуя со светской львицей Ксенией Собчак, артист признался, почему он принял решение «расстаться» с телеканалом ТНТ.
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Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат
Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
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Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
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Обновлено вчера в 11:10
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Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны террористическими организациями.
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Кино
Фильм «Матильда» оказался самым убыточным для бюджета
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Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
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Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Жуков рассказал о плане работы Госдумы на 16 апреля
По данным Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, для повышения военных пенсий для ветеранов — участников Великой Отечественной войны, которые входили в состав действующей армии, будет дополнительно выделен 1 млрд рублей.
Обновлено 15 апреля в 12:06
Спорт
Туктамышева покажет в новой произвольной два тройных акселя
Обновлено в 05:40
Политика
Дорогой отца: Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде
Обновлено в 06:20
Происшествия
В московскую редакцию «Росбалта» пришли с обысками
Полиция проводит обыски в московской редакции информационного агентства "Росбалт", правоохранители не пускают в нее посетителей, сообщает РИА "Новости".
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Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
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Политика
Посол России в Таллине: визит президента Эстонии в Москву открывает возможности
Посол России в Эстонии Александр Петров рассказал в специальном интервью ТАСС об ожиданиях от визита президента республики Керсти Кальюлайд в Москву, ответил на вопросы о возможностях подписания двусторонних соглашений, а также дал оценку курсу на наращивание военного присутствия США и НАТО в Европе.
Обновлено в 01:00
Авто
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Авто
Определился победитель конкурса «World Car of the Year — 2019»
В 2019 году абсолютным победителем является британский электромобиль Jaguar I-Pace, который забрал награды сразу в трех категориях: «Автомобиль года», «Дизайн года» и «Самый экологичный автомобиль».
Обновлено в 05:42
Общество
«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков
Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
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Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия
СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ
Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
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«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Кино
Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Политика
В Кремле не прокомментировали результаты опроса о среднем классе
В Кремле не стали предметно комментировать результаты исследования Sberbank CIB, согласно которым в России стало меньше представителей среднего класса в России.
Обновлено в 06:05
Политика
Time опубликовал список самых влиятельных людей года
Обновлено вчера в 10:14