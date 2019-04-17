Стало известно, когда будет готово поле на стадионе «Динамо»Матч ТВ 04:07

В начале мая планируем прошить поле. Ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая, — сказал Лунтовский. Напомним, в феврале комиссия РПЛ не приняла газон стадиона в Петровском парке, из-за чего матч 19-го тура между «Динамо» и «Спартаком» был перенесен на «Арену Химки».

Стало известно, когда будет готово поле на стадионе «Динамо»

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