Футбол

Стало известно, когда будет готово поле на стадионе «Динамо»Матч ТВ 04:07

В начале мая планируем прошить поле. Ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая, — сказал Лунтовский. Напомним, в феврале комиссия РПЛ не приняла газон стадиона в Петровском парке, из-за чего матч 19-го тура между «Динамо» и «Спартаком» был перенесен на «Арену Химки».
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Стало известно, когда будет готово поле на реконструированном стадионе «Динамо»

RT на русском05:08

Газон на арене «Динамо» в Петровском парке должен быть готов к концу мая

РИА Новости04:26

Стало известно, когда будет готово поле на стадионе «Динамо»

Матч ТВ04:07

Поле на «ВТБ Арене» будет готово принимать матчи к концу мая

Sport24.ru04:15

Названы сроки полной готовности поля на стадионе «Динамо»

Чемпионат03:54

Генеральный директор УК «Динамо»: «Газон на „ВТБ-Арена“ будет готов к 20 мая»

Спорт-Экспресс03:41

Без поля, без крыши, без движения. Московское «Динамо» медленно идет ко дну. Банкиры наблюдают

Новая газета16 апреля в 17:29
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Политика

Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны

Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Обновлено в 04:15
Здоровье

Главврачей Прикамья обязали отвечать на жалобы в интернете

Предполагается, что новая опция позволит быстрее отрабатывать жалобы пациентов.
Обновлено в 03:50
Экономика

В Турции начали принимать карты «Мир»

Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России

Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании

Государственный Эрмитаж эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщает музей.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Общество

В России запустили сервис для снятия авто с регистрации через интернет

Сайт «Госуслуги» в последнее время очень серьёзно облегчает жизнь россиянину. Немало портал помогает и отечественному автолюбителю.
Обновлено в 03:34
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

На мотор-шоу в Нью-Йорке дебютировал самый маленький и доступный паркетник Venue для рынков США и Индии.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков по-прежнему находится в тяжелом состоянии

По данным источника в медицинских кругах Башкирии, состояние писателя и публициста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе 16 апреля остается стабильно тяжелым, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Более 10 человек пострадали в столкновении автобуса и троллейбуса в Братиславе

Автобус и троллейбус столкнулись в четверг на Шанцовой улице в центре Братиславы.
Обновлено в 04:14
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверного мужчину по лицу

Обновлено вчера в 15:14
Экономика

Новый экологический налог могут ввести в России

В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
Транспорт

Власти Москвы решили отказаться от газонных ограждений для автомобилей

Обновлено в 04:07
Общество

В центре Петербурга появилась фреска с Нотр-Дамом

Пожар в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Россия отправит на металлолом часть своего атомного флота

На металлолом отправят два тяжелых атомных ракетных крейсера "Адмирал Ушаков" и "Адмирал Лазарев" проекта 1144 "Орлан", четыре атомные подводные лодки проекта 667БДР "Кальмар" - К-221 "Петропавловск-Камчатский", К-433 "Святой Георгий Победоносец", К-232 "Подольск", а также подлодку проекта "Щука" Б-414 "Даниил Московский".
Обновлено в 04:02
Недвижимость

В 1,2 раза выросло число сделок на вторичном рынке жилья в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 11 месяцев 2018 года количество предложений на вторичном рынке жилья сократилось на 28,9%: с 33 307 лотов в начале года до 23 693 по итогам ноября.
Обновлено в 03:29
Футбол

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:24
Кино

Актриса из «Облачного атласа» умерла в 16 лет

Британская актриса и модель Майя-Лесия Нэйлор скончалась на 17-м году жизни.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

35-летняя звезда стала мамой уже в четвертый раз. Пополнение в ее семье произошло 17 апреля, в районе трех часов дня.
Обновлено в 03:45
Происшествия

СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже

Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно

У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Политика

КНДР требует от США заменить Помпео на переговорах

КНДР требует от США заменить американского госсекретаря Майка Помпео на переговорах о денуклеаризации Северной Кореи.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Футбол

Мать Кокориных написала трогательное обращение к сыновьям

Обновлено в 03:06
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Общество

В Уфе открыли памятник поэту Габдулле Тукаю

В Уфе на площади перед Государственным татарским театром "Нур" открыт памятник великому татарскому поэту Габдулле Тукаю.
Обновлено в 02:55
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