Футбол
Стало известно, когда будет готово поле на стадионе «Динамо»Матч ТВ 04:07
В начале мая планируем прошить поле. Ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая, — сказал Лунтовский. Напомним, в феврале комиссия РПЛ не приняла газон стадиона в Петровском парке, из-за чего матч 19-го тура между «Динамо» и «Спартаком» был перенесен на «Арену Химки».
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Без поля, без крыши, без движения. Московское «Динамо» медленно идет ко дну. Банкиры наблюдают
Новая газета16 апреля в 17:29
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Ученые рассказали, как вычислить неверного мужчину по лицу
Обновлено вчера в 15:14
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В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
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Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
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Актриса из «Облачного атласа» умерла в 16 лет
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Обновлено в 03:53
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Политика
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Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
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Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
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