Форвард каталонской «Барселоны» Луис Суарес приступит к тренировкам в общей группе 31 июля. Об этом сообщается на официальном сайте сине-гранатовых. На данный момент игрок занимается по индивидуальной программе.

Стало известно, когда Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной»

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