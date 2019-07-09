Экономика

Стало известно, когда США ожидает дефолтГазета.Ru 02:43

Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
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Время истекает: названы предпосылки скорого дефолта в США

РЕН ТВвчера в 23:03

Эксперты усомнились в наступлении дефолта в США

Известия07:03

Политолог прокомментировал информацию о риске дефолта в США

RT на русском05:31

Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре

РБКвчера в 23:44

Экономисты оценили вероятность скорого дефолта США

URA.Ru05:57

Эксперты прогнозируют дефолт в США в сентябре 2019 года

Life.ruвчера в 21:25

Эксперты предрекают дефолт в США в сентябре

ТАССвчера в 19:55
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон

Трагедия в Приднестровье: мужчину насмерть придавило столбом, на который он влез

КП - Молдовавчера в 12:56
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Политика

Президент Грузии обратилась к властям России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге призвала власти России не поддаваться на провокации грузинских радикалов, сообщает «Грузия.информ».
Обновлено в 08:09
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Общество

На американском ипподроме впервые состоялся забег «тираннозавров»

Обновлено в 06:53
Происшествия

ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Экономика

Названы главные способы кражи денег с карт россиян

По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Футбол

Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура

Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Общество

Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
ЖКХ

Дополнительные бригады петербургского водоканала устраняют потоп

Обновлено в 06:36
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Экономика

В России поднимут акцизы на вино

Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 03:37
Происшествия

В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками

В головном офисе алкогольной сети "Красное и Белое" проходят обыски.
Обновлено в 07:20
Недвижимость

Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Банк "Дом.РФ" с 10 июля снизит базовую ставку на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.
Обновлено в 03:46
Футбол

Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Кино

Сэмюэл Л. Джексон снимется в новой «Пиле»

Обновлено в 02:19
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Спасатели не могут добраться в сильно затопленные районы. Тысячи горожан остались без электричества. Затопило несколько станций метро.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Дело против Кевина Спейси могут закрыть из-за отсутствия главной улики

Дело против американского актера Кевина Спейси, обвиняемого в насилии, может быть закрыто из-за недостаточного количества улик.
Обновлено в 06:59
Политика

Украинский телеканал отказался от проведения телемоста с Россией

Телеканал NewsOne сообщил, что отменяет проведение телемоста с российским каналом, так как в адрес журналистов и их близких стали поступать прямые угрозы физической расправы.
Обновлено вчера в 06:49
Политика

Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии

Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Игры

Cyberpunk 2077 пойдет даже на слабых ПК

Обновлено в 04:06
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Общество

Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин

Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Политика

Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку

Глава Министерства здравоохранения Республики Крым Александр ГОЛЕНКО, который занимал эту должность с 2015 года, уходит в отставку.
Обновлено в 04:45
Политика

Владимир Путин приедет в Екатеринбург в районе обеда

Президент России Владимир Путин прибудет в Екатеринбург в районе обеда.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В лагере в Приморье двадцать детей заболели острой кишечной инфекцией

Обновлено в 05:53
Интернет

Instagram станет бороться с травлей в сети

Обновлено в 05:53
Армия и оружие

В Сети появилось видео обстрела ВСУ из противоминной установки в ДНР

Обновлено в 07:19
Авто

Правила ввоза праворульных автомобилей изменят в 2020 году

Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на «Колеса.ру», Евразийская экономическая комиссия перенесла введение ГОСТа 33670-2015 на 1 июля 2020 года по причине неготовности инфраструктуры к ужесточению норм импорта подержанных авто с правым рулем.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
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