Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолтГазета.Ru 02:43
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
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Трагедия в Приднестровье: мужчину насмерть придавило столбом, на который он влез
КП - Молдовавчера в 12:56
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Политика
Президент Грузии обратилась к властям России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге призвала власти России не поддаваться на провокации грузинских радикалов, сообщает «Грузия.информ».
Обновлено в 08:09
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Экономика
Названы главные способы кражи денег с карт россиян
По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Футбол
Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура
Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
ЖКХ
Дополнительные бригады петербургского водоканала устраняют потоп
Обновлено в 06:36
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 03:37
Происшествия
В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками
В головном офисе алкогольной сети "Красное и Белое" проходят обыски.
Обновлено в 07:20
Недвижимость
Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%
Банк "Дом.РФ" с 10 июля снизит базовую ставку на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.
Обновлено в 03:46
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Кино
Сэмюэл Л. Джексон снимется в новой «Пиле»
Обновлено в 02:19
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Спасатели не могут добраться в сильно затопленные районы. Тысячи горожан остались без электричества. Затопило несколько станций метро.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Дело против Кевина Спейси могут закрыть из-за отсутствия главной улики
Дело против американского актера Кевина Спейси, обвиняемого в насилии, может быть закрыто из-за недостаточного количества улик.
Обновлено в 06:59
Политика
Украинский телеканал отказался от проведения телемоста с Россией
Телеканал NewsOne сообщил, что отменяет проведение телемоста с российским каналом, так как в адрес журналистов и их близких стали поступать прямые угрозы физической расправы.
Обновлено вчера в 06:49
Политика
Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии
Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Игры
Cyberpunk 2077 пойдет даже на слабых ПК
Обновлено в 04:06
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Общество
Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин
Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Политика
Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку
Глава Министерства здравоохранения Республики Крым Александр ГОЛЕНКО, который занимал эту должность с 2015 года, уходит в отставку.
Обновлено в 04:45
Политика
Владимир Путин приедет в Екатеринбург в районе обеда
Президент России Владимир Путин прибудет в Екатеринбург в районе обеда.
Обновлено в 04:10
Интернет
Instagram станет бороться с травлей в сети
Обновлено в 05:53
Авто
Правила ввоза праворульных автомобилей изменят в 2020 году
Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на «Колеса.ру», Евразийская экономическая комиссия перенесла введение ГОСТа 33670-2015 на 1 июля 2020 года по причине неготовности инфраструктуры к ужесточению норм импорта подержанных авто с правым рулем.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05