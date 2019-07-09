Экономика

Стало известно, когда США ожидает дефолтГазета.Ru 02:43

Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Время истекает: названы предпосылки скорого дефолта в США

РЕН ТВвчера в 23:03

Эксперты усомнились в наступлении дефолта в США

Известия07:03

Эксперт прокомментировал информацию о риске дефолта в США

RT на русском10:59

Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре

РБКвчера в 23:44

Экономисты оценили вероятность скорого дефолта США

URA.Ru05:57

Эксперты прогнозируют дефолт в США в сентябре 2019 года

Life.ruвчера в 21:25

Эксперты предрекают дефолт в США в сентябре

ТАССвчера в 19:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева признали виновным

Люберецкий городской суд выносит обвинительный приговор в отношении предпринимателя Константина Пономарева, известного своим конфликтом с компанией IKEA из-за долга концерна за аренду генераторов, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено в 03:38
Культура

PR-директор «На-На» откровенно рассказал об отравлении Алибасова

После отравления Алибасова в СМИ появились различные версии произошедшего, включая совершенно дикие.
Обновлено в 10:41
Футбол

Глушаков подал заявление на бывшую жену

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Полицейских-провокаторов посадили на десять лет

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Обновлено в 10:26
Политика

Володин поспорил с мнением Путина по санкциям против Грузии

Володин заявил, что позиция Госдумы неизменна. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет санкций против Грузии.
Обновлено в 10:14
Общество

В России упростили процедуру получения инвалидности

Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Политика

Курс грузинского лари достиг нового антирекорда

Национальная валюта Грузии лари в обменных пунктах Тбилиси достигла рекордного минимума, один доллар теперь стоит 2,94 лари.
Обновлено в 09:14
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Наука

Учёные: Землю от парникового эффекта спасёт триллион новых деревьев

За возникновение парникового эффекта отвечает среди прочего повышение уровня углекислого газа в воздухе.
Обновлено вчера в 06:55
Футбол

«Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по трансферу Мирзова

Тульский «Арсенал» пытается договориться с «Ростовом» по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова.
Обновлено в 10:20
Интернет

Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию

После установки в меню Chrome появится значок Netflix Hangouts, нажав на который можно замаскировать фильм или сериал под фальшивую видеоконференцию.
Обновлено вчера в 12:17
Энергетика

В Госдуме хотят поручить Счетной палате следить за ценами на бензин

Депутаты Госдумы могли бы поручить Счетной палате заниматься мониторингом заморозки цен на бензин, а также контролем использования бюджетных средств нефтяными компаниями.
Обновлено в 09:03
Транспорт

ЦОДД опубликовал список всех московских камер видеофиксации

Обновлено в 10:55
Авто

Lifan расширит свой модельный ряд в России

Компания Lifan может расширить свой модельный ряд в России двумя семиместными автомобилями: большим кроссовером X80 и минивэном M7.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Авто

Начались продажи Renault Dokker Stepway в России

Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле

Обновлено в 06:16
Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Политика

Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса ради природы

Президент России Владимир Путин считает "мракобесием" призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы.
Обновлено в 08:37
Политика

МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина

Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Здоровье

Врачи рассказали, кому вредно есть абрикосы

Абрикосы могут навредить людям с острым гастритом с высокой кислотностью желудочного сока, язвами желудка и двенадцатиперстной кишки.
Обновлено вчера в 23:00
Кино

Опубликован рейтинг суперзлодеев из вселенной «Мстителей»

Обновлено в 05:53
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Музыкальный театр загорелся в Ростове

В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Кино

Вышел трейлер киноадаптации «Даши-путешественницы»

В основу ленты легла история девочки из мультфильма "Даша-путешественница".
Обновлено в 08:45
Финансы

Рынок труда США развернул американские индексы вниз

Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
Обновлено в 02:05
Происшествия

ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью

Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Футбол

У футболиста Старриджа в Лос-Анджелесе украли ценные вещи и собаку

Обновлено в 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное