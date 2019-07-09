Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолтГазета.Ru 02:43
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
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Футбол
РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионате
Представлен новый кубок, который будут вручать чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона.
Обновлено в 12:31
Кино
В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым
Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».
Обновлено в 12:20
Происшествия
Суд оправдал одесского мэра Труханова в деле «Краяна»
Малиновский районный суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова и других чиновников, обвиняемых в финансовых махинациях во время приобретения здания завода «Краян».
Обновлено в 11:24
Политика
В Грузии отреагировали на решение Путина по санкциям
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе поприветствовал решение российского президента Владимира Путина о нежелании вводить новые санкционные меры против страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:06
Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
Обновлено в 11:01
Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Политика
Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины
В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Оскар Кучера стал отцом в пятый раз
Имя ребенка супруги пока не сообщают. Отметим, о грядущем пополнении в семье Оскара Кучеры стало известно в марте.
Обновлено в 04:47
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Великобритания и Франция увеличат контингент в Сирии, сообщают СМИ
Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену уходящим оттуда американским военным, сообщает во вторник издание Foreign Policy со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест
В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.
Обновлено в 12:58
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Транспорт
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 12:56
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено в 12:26
Футбол
Ресторан Месси бесплатно кормит бездомных горячими блюдами
Журналисты издания Marca узнали о том, что принадлежащий Лео Месси ресторан кормит бездомных в Аргентине.
Обновлено в 12:58
Политика
Владимир Путин встретился с многодетной семьёй Сыропятовых
Президент России Владимир Путин 9 июля встретился с многодетной семьёй Сыропятовых.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Гаджеты
Компания Apple выпустит четыре новых iPhone в 2020 году
Компания Apple в 2020 году представит четыре новых iPhone. К такому выводу пришли аналитики JP Morgan Chase, сообщает iXBT.
Обновлено в 07:45
Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Транспорт
Ливень затопил север Петербурга, канализация не справляется
На Петербург 9 июля обрушился ливень. Дождевая вода затопила северные районы города. С последствиями также столкнулся центр.
Обновлено в 06:23
Политика
Путин считает русских и украинцев одной нацией
Российский лидер отметил, что у русских и украинцев общая история и одна религия.
Обновлено в 12:15
Музыка
В новом клипе «На-На» появилась «Диана Шурыгина»
Зрители шутят о связи этого клипа с отравлением Алибасова, и отмечают, что снять в ролике похожую на Шурыгину девушку, чтобы «хайпонуть» - не самый удачный ход.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.
Обновлено в 01:57
Политика
СМИ узнали детали дела о госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента в УрФО Александр Воробьев на протяжении нескольких лет передавал за границу информацию с заседаний Совбеза РФ.
Обновлено в 12:44
Общество
Обменянные на Скрипаля разведчики дали интервью Малахову
Разведчики-нелегалы Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью в передаче Андрея Малахова на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Ростове загорелся музыкальный театр
Около 17:00 в ростовском музыкальном театре загорелась кровля, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
Обновлено в 12:11