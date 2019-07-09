Экономика

Стало известно, когда США ожидает дефолтГазета.Ru 02:43

Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
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Экономисты оценили вероятность скорого дефолта США

URA.Ru05:57

Эксперты прогнозируют дефолт в США в сентябре 2019 года

Life.ruвчера в 21:25

Эксперт прокомментировал информацию о риске дефолта в США

RT на русском10:59

Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре

РБКвчера в 23:44

Время истекает: названы предпосылки скорого дефолта в США

РЕН ТВвчера в 23:03

Эксперты усомнились в наступлении дефолта в США

Известия07:03

Эксперты предрекают дефолт в США в сентябре

ТАССвчера в 19:55
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Футбол

РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионате

Представлен новый кубок, который будут вручать чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона.
Обновлено в 12:31
Кино

В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым

Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».
Обновлено в 12:20
Происшествия

Суд оправдал одесского мэра Труханова в деле «Краяна»

Малиновский районный суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова и других чиновников, обвиняемых в финансовых махинациях во время приобретения здания завода «Краян».
Обновлено в 11:24
Политика

В Грузии отреагировали на решение Путина по санкциям

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе поприветствовал решение российского президента Владимира Путина о нежелании вводить новые санкционные меры против страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:06
Футбол

ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче

Обновлено в 11:01
Общество

Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян

Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Политика

Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины

В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Оскар Кучера стал отцом в пятый раз

Имя ребенка супруги пока не сообщают. Отметим, о грядущем пополнении в семье Оскара Кучеры стало известно в марте.
Обновлено в 04:47
Политика

Студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже

Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Великобритания и Франция увеличат контингент в Сирии, сообщают СМИ

Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену уходящим оттуда американским военным, сообщает во вторник издание Foreign Policy со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест

В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.
Обновлено в 12:58
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Транспорт

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 12:56
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Обновлено в 12:26
Футбол

Ресторан Месси бесплатно кормит бездомных горячими блюдами

Журналисты издания Marca узнали о том, что принадлежащий Лео Месси ресторан кормит бездомных в Аргентине.
Обновлено в 12:58
Политика

Владимир Путин встретился с многодетной семьёй Сыропятовых

Президент России Владимир Путин 9 июля встретился с многодетной семьёй Сыропятовых.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Российская гандболистка погибла в Польше

Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика

Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян

Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Гаджеты

Компания Apple выпустит четыре новых iPhone в 2020 году

Компания Apple в 2020 году представит четыре новых iPhone. К такому выводу пришли аналитики JP Morgan Chase, сообщает iXBT.
Обновлено в 07:45
Транспорт

ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Транспорт

Ливень затопил север Петербурга, канализация не справляется

На Петербург 9 июля обрушился ливень. Дождевая вода затопила северные районы города. С последствиями также столкнулся центр.
Обновлено в 06:23
Политика

Путин считает русских и украинцев одной нацией

Российский лидер отметил, что у русских и украинцев общая история и одна религия.
Обновлено в 12:15
Музыка

В новом клипе «На-На» появилась «Диана Шурыгина»

Зрители шутят о связи этого клипа с отравлением Алибасова, и отмечают, что снять в ролике похожую на Шурыгину девушку, чтобы «хайпонуть» - не самый удачный ход.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus

В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.
Обновлено в 01:57
Политика

СМИ узнали детали дела о госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента в УрФО Александр Воробьев на протяжении нескольких лет передавал за границу информацию с заседаний Совбеза РФ.
Обновлено в 12:44
Общество

Обменянные на Скрипаля разведчики дали интервью Малахову

Разведчики-нелегалы Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью в передаче Андрея Малахова на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 12:43
Происшествия

В Ростове загорелся музыкальный театр

Около 17:00 в ростовском музыкальном театре загорелась кровля, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
Обновлено в 12:11
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