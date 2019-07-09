Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.

Футбол РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионате Представлен новый кубок, который будут вручать чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона.

Кино В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».

Происшествия Суд оправдал одесского мэра Труханова в деле «Краяна» Малиновский районный суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова и других чиновников, обвиняемых в финансовых махинациях во время приобретения здания завода «Краян».

Политика В Грузии отреагировали на решение Путина по санкциям Грузинский премьер Мамука Бахтадзе поприветствовал решение российского президента Владимира Путина о нежелании вводить новые санкционные меры против страны, передает РИА "Новости".

Общество Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).

Политика Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.

Шоу-бизнес Оскар Кучера стал отцом в пятый раз Имя ребенка супруги пока не сообщают. Отметим, о грядущем пополнении в семье Оскара Кучеры стало известно в марте.

Политика Студентка упала в обморок на встрече с Путиным Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.

Армия и оружие Великобритания и Франция увеличат контингент в Сирии, сообщают СМИ Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену уходящим оттуда американским военным, сообщает во вторник издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

Происшествия Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.

Политика «Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Транспорт Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Футбол Ресторан Месси бесплатно кормит бездомных горячими блюдами Журналисты издания Marca узнали о том, что принадлежащий Лео Месси ресторан кормит бездомных в Аргентине.

Политика Владимир Путин встретился с многодетной семьёй Сыропятовых Президент России Владимир Путин 9 июля встретился с многодетной семьёй Сыропятовых.

Происшествия Российская гандболистка погибла в Польше Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.

Экономика Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.

Гаджеты Компания Apple выпустит четыре новых iPhone в 2020 году Компания Apple в 2020 году представит четыре новых iPhone. К такому выводу пришли аналитики JP Morgan Chase, сообщает iXBT.

Транспорт ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.

Экономика Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Транспорт Ливень затопил север Петербурга, канализация не справляется На Петербург 9 июля обрушился ливень. Дождевая вода затопила северные районы города. С последствиями также столкнулся центр.

Политика Путин считает русских и украинцев одной нацией Российский лидер отметил, что у русских и украинцев общая история и одна религия.

Музыка В новом клипе «На-На» появилась «Диана Шурыгина» Зрители шутят о связи этого клипа с отравлением Алибасова, и отмечают, что снять в ролике похожую на Шурыгину девушку, чтобы «хайпонуть» - не самый удачный ход.

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.

Политика СМИ узнали детали дела о госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента в УрФО Александр Воробьев на протяжении нескольких лет передавал за границу информацию с заседаний Совбеза РФ.

Общество Обменянные на Скрипаля разведчики дали интервью Малахову Разведчики-нелегалы Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью в передаче Андрея Малахова на телеканале "Россия 1".