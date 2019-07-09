Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолтГазета.Ru 02:43
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
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Транспорт
После ливня на севере Петербурга подтопило дороги
Обновлено в 06:27
Политика
Путин призвал отказаться от санкций против Грузии
Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено в 10:17
Транспорт
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:00
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.
Обновлено в 01:57
Теннис
Определилась последняя полуфиналистка Уимблдона
Последней полуфиналисткой стала чешка Барбора Стрыцова.
Обновлено в 13:12
Общество
Камеры «Лахта Центра» сняли бурю над Петербургом
Камеры, зафиксированные на здании «Лахта Центра», сняли бурю над Петербургом. В видео за одну минуту показали восемь часов наблюдений.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Футбол
Глушаков написал заявление на бывшую жену
Полузащитник Ахмата Денис Глушаков написал заявление в Следственный комитет на свою бывшую жену Дарью, сообщает Super.ru.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Общество
Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне
Первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» продано на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тыс. — почти в четыре раза выше нижней планки эстимейта.
Обновлено в 12:50
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожар
По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
Обновлено в 13:40
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны
Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
ВСУ активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР
Обновлено вчера в 16:05
Футбол
Эрнани сменит «Зенит» на «Парму»
Обновлено в 11:55
Политика
Путин напомнил Грузии об оккупации Абхазии и геноциде осетин
Президент России Владимир Путин призвал политиков, которые раскачивают ситуацию в Грузии и ведут к обострению отношений с Россией, вспомнить историю, а также дал совет, как наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 24
В Иркутской области обнаружено тело еще одного погибшего во время паводка, таким образом, число жертв стихийного бедствия возросло до 24.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Футбол
«Рубин» арендовал Плиева у «Ростова»
Обновлено в 12:14
Кино
В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым
Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».
Обновлено в 12:20
Происшествия
Тетя-садистка изувеченной в Ингушетии девочки нападала с ножом на мужа
Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.
Обновлено в 12:55
Политика
В России завершили расследование дела украинских моряков
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Экономика
PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн
PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку
Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Автоспорт
Сайнс и Норрис продолжат выступать за «Макларен» в следующем сезоне
Испанец Карлос Сайнс-младший и британец Ландо Норрис останутся основными пилотами команды "Макларен" в следующем сезоне "Формулы-1", сообщается на сайте британской "конюшни".
Обновлено в 13:48