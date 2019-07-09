Экономика

Стало известно, когда США ожидает дефолтГазета.Ru 02:43

Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Экономисты оценили вероятность скорого дефолта США

URA.Ru05:57

Эксперты предрекают дефолт в США в сентябре

ТАССвчера в 19:55

Политолог прокомментировал информацию о риске дефолта в США

RT на русском05:31

Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре

РБКвчера в 23:44

Время истекает: названы предпосылки скорого дефолта в США

РЕН ТВвчера в 23:03

Эксперты прогнозируют дефолт в США в сентябре 2019 года

Life.ruвчера в 21:25

Эксперты усомнились в наступлении дефолта в США

Известия07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Политика

Владимир Путин приедет в Екатеринбург в районе обеда

Обновлено в 04:10
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Политика

Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии

Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате

Новые предложения по урегулированию конфликта на Украине имеют право на существование, но должны соответствовать резолюции Совета безопасности ООН, утвердившей минские соглашения, и учитывать необходимость прямого диалога Киева и Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:48
Общество

Парашютная улица снова переживает потоп

Парашютная улица скрылась под водой наряду со многими магистралями на севере Петербурга и прилегающих районах Ленобласти в результате ливня, который обрушился днем 9 июля.
Обновлено в 05:19
Общество

Глушаков подал заявление на бывшую жену

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Политика

Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»

Обновлено вчера в 12:22
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

Крабовые порядки. Как браконьеры раскрыли агента ФСБ — и пошли под суд

Бизнесмен и бывший сотрудник ФСБ стали фигурантами уголовного дела за то, что раскрыли действующего агента Федеральной службы безопасности.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проводятся обыски

Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Политика

Протестующие в Тбилиси не поделили место у парламента

Кроме участников акций протеста, возле парламента присутствуют полицейские.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

В Сети появилось видео обстрела ВСУ из противоминной установки в ДНР

Обновлено в 07:19
Армия и оружие

ВМС США приняли беспилотник Fire Scout на вооружение

Командование ВМС США объявило начальную операционную готовность для разведывательного беспилотного вертолета MQ-8C Fire Scout, то есть приняло машину на вооружение.
Обновлено в 03:00
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков

Генеральная прокуратура России организовала проверку информации об утечке данных клиентов трех российских банков.
Обновлено в 06:14
Футбол

Джикия назначен новым капитаном «Спартака»

Обновлено в 05:53
Кино

Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix

Обновлено в 02:57
Политика

ГПУ завела дело о госизмене в отношении телеканала NewsOne

«В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал глава ГПУ.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Крупнейший европейский океанариум горел в Испании

Обновлено в 07:30
Политика

Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку

Глава Министерства здравоохранения Республики Крым Александр ГОЛЕНКО, который занимал эту должность с 2015 года, уходит в отставку.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о своем секретном профиле в Instagram

Лера Кудрявцева призналась подписчикам в наличии "секретного" аккаунта в Instagram.
Обновлено в 04:34
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Общество

Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга

В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В лагере в Приморье двадцать детей заболели острой кишечной инфекцией

Обновлено в 05:53
Происшествия

Романа Удота освободили из-под домашнего ареста

Активист движения «Голос» Роман Удот, обвиняемый в угрозе убийством журналистам НТВ, освобождён из-под домашнего ареста.
Обновлено в 07:30
Общество

Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.
Обновлено в 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное