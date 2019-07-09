Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолтГазета.Ru 02:43
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
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Политика
Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров эмоционально отозвался о поведении журналиста грузинского канала "Рустави 2" Георгия Габуния.
Обновлено вчера в 15:02
Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Авто
За антирадары водителей в России могут отправить за решетку
Покупая новые антирадары, водители теперь рискуют здоровьем и свободой.
Обновлено в 10:04
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами»
Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем
Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем Актриса выложила на официальной странице в "Инстаграме" семейное фото.
Обновлено в 03:58
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин напомнил Грузии историю отношений с абхазами и осетинами
Президент Владимир Путин заявил, что властям Грузии следует помнить историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если сегодня они хотят наладить отношения в регионе.
Обновлено в 10:00
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Политика
Кудрин: российские бизнесмены считают свою деятельность опасной
Более половины предпринимателей в России считают бизнес опасной сферой. Об этом в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:04
Общество
Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.
Обновлено в 08:53
Политика
Курс грузинского лари обновил антирекорд
Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.
Обновлено в 09:39
Политика
Толстой назвал поездку делегации РФ в ПАСЕ победой дипломатии
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы, заявил о том, что состоявшаяся поездка российской делегации и возвращение полномочий в ПАСЕ является победой парламентской дипломатии России.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком
Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.
Обновлено в 03:57
Авто
MINI выпустил первый серийный электрокар
MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Финансы
Минфин 10 июля проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Министерство финансов 10 июля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Медики рассказали о состоянии избитой 7-летней девочки из Ингушетии
Заведующий отделением гнойной хирургии московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павел Мединский рассказал, что состояние избитой маленькой девочки из Ингушетии расценивается как тяжелое.
Обновлено 05 июля в 21:00
Гаджеты
Apple улучшила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro
Компания Apple в преддверии очередного учебного сезона обновила портативные компьютеры MacBook Air и MacBook Pro, которые пользуются весьма высокой популярностью среди студентов вузов.
Обновлено в 10:09
Кино
Опубликован рейтинг суперзлодеев из вселенной «Мстителей»
Обновлено в 05:53
Технологии
Хакеры заразили сайт МКЖД похищающим деньги трояном
Используя банковский троян Panda, атакующие получают полный контроль над зараженным компьютером и могут вывести деньги жертвы множеством разных способов, объясняет руководитель отдела исследования и детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.
Обновлено в 08:35
Политика
Трамп назвал британского посла в США «чокнутым»
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter высказался о после Великобритании в Соединённых Штатах Киме Дэрроке после ситуации с утечкой информации о представителях администрации американского лидера.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Алтайском крае женщину осудили условно за истязание приемных детей
Жительница Алтайского края, систематически истязавшая приемных детей, осуждена судом к трем годам и двум месяцам условно.
Обновлено в 09:42
Музыка
Стинг отменил выступление из-за проблем со здоровьем
67-летний британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в бельгийском Генте по состоянию здоровья, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Экономика
Закон о регулировании соцпредпринимательства прошел второе чтение
Госдума приняла во втором чтении закон о регулировании социального предпринимательства.
Обновлено в 10:03
Политика
Госдеп анонсировал запуск стратегического диалога с Москвой
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведёт встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым в Хельсинки с целью запуска стратегического диалога между двумя странами, сообщил Госдепартамент.
Обновлено в 09:10