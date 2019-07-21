Футбол
Стало известно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободуЧемпионат вчера в 13:35
Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев закончат отбывать сроки в колонии. Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года.
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