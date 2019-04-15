Политика

Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в РоссиюГазета.Ru 19:21

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники. По данным агентства, саммит лидеров России Владимира Путина и КНДР Кима Чен Ына может пройти 24 апреля на Дальнем Востоке.
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СМИ: визит Ким Чен Ына в Россию состоится до конца апреля

ТАСС21:27

СМИ: Ким Чен Ын приедет во Владивосток 26–27 апреля

Коммерсантъ20:13

СМИ назвали возможную дату приезда Ким Чен Ына в Россию

РИА Новости19:12

Стала известна предполагаемая дата визита Ким Чен Ына в Россию

Lenta.ru19:51

СМИ узнали дату вероятной встречи Путина и Ким Чен Ына в России

РБК19:34

Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

Газета.Ru19:21

Встреча президента России и северокорейского лидера может состояться уже на следующей неделе

Эхо Москвы20:03
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
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Автобус с детьми перевернулся под Тулой

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На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
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«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей

Алла Пугачева в понедельник отмечает юбилей.
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Стало известно, сколько россиян работают не по специальности

Напротив, 47% россиян не работают по специальности (55% среди людей со средним специальным образованием).
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Мусульмане и праворадикалы устроили беспорядки в Копенгагене

Акция праворадикалов в мусульманском квартале в Копенгагене привела к беспорядкам, сообщают СМИ.
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В первом раунде плей-офф "Вегас" встречается с "Сан-Хосе Шаркс", пока счёт в серии равный - 1-1. Предыдущим клубом Гусева был СКА.
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Forbes назвал 20 богатейших семей Кремля и Белого дома

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Объявлены составы «Ростова» и «Спартака» на матч чемпионата России

Стали известны стартовые составы "Ростова" и московского "Спартака" на матч 23-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:09
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«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

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«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
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Судя по данным, опубликованным на сайте правительства РФ, Александр Александрович заработал больше шести миллионов рублей.
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В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

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Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
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Политика

Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы

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Обновлено в 18:35
Экономика

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Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
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Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
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В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

В Костромской области обнаружили тело одного из пропавших мальчиков, которые 6 апреля вышли на прогулку в посёлке Лесобаза и не вернулись домой.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Количество погибших в ходе боев в Ливии увеличилось до 147 человек

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в результате боестолкновений в Ливии погибли 147 человек, 614 пострадали.
Обновлено в 22:34
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»

"Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
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В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO в воскресенье начал премьерный показ первой серии долгожданного заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" (Game of Thrones).
Обновлено в 21:09
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