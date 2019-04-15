Политика
Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в РоссиюГазета.Ru 19:21
Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники. По данным агентства, саммит лидеров России Владимира Путина и КНДР Кима Чен Ына может пройти 24 апреля на Дальнем Востоке.
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Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Политика
Бабченко пожаловался на нехватку денег
Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено в 05:02
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники на рынке новых автомобилей в России. Рейтинг составлен изданием «Российская газета».
Обновлено в 15:34
Экономика
Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:19
Здоровье
В сахалинском роддоме открылся ЗАГС
Новое отделение ЗАГСа появилось прямо в перинатальном центре Сахалинской областной больницы.
Обновлено в 22:18
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Общество
ФСИН показала автозаки для инвалидов и матерей с детьми
Федеральная служба исполнения наказаний показала журналистам специальный транспорт, который предназначен для перевозки матерей с маленькими детьми и для доставки осужденных инвалидов.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей
Алла Пугачева в понедельник отмечает юбилей.
Обновлено в 17:00
Общество
Стало известно, сколько россиян работают не по специальности
Напротив, 47% россиян не работают по специальности (55% среди людей со средним специальным образованием).
Обновлено в 21:21
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Мусульмане и праворадикалы устроили беспорядки в Копенгагене
Акция праворадикалов в мусульманском квартале в Копенгагене привела к беспорядкам, сообщают СМИ.
Обновлено в 21:23
Космос
Эксперты: Лето 2019 года будет самым жарким
Стало известно, что лето 2018 года было самым теплым после 1880 года.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Гусев подписал контракт с «Вегасом»
В первом раунде плей-офф "Вегас" встречается с "Сан-Хосе Шаркс", пока счёт в серии равный - 1-1. Предыдущим клубом Гусева был СКА.
Обновлено в 14:58
Политика
Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР
Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено в 20:06
Политика
Forbes назвал 20 богатейших семей Кремля и Белого дома
Обновлено в 09:55
Футбол
Объявлены составы «Ростова» и «Спартака» на матч чемпионата России
Стали известны стартовые составы "Ростова" и московского "Спартака" на матч 23-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:09
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Общество
«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу
Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 20:07
Авто
Александр Козлов заработал больше 6 миллионов рублей
Судя по данным, опубликованным на сайте правительства РФ, Александр Александрович заработал больше шести миллионов рублей.
Обновлено в 20:01
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Политика
Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы
Россия готова вернуть Совету Европы (СЕ) долг в €60 млн, который набежал за два года невыплат.
Обновлено в 18:35
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из пропавших мальчиков, которые 6 апреля вышли на прогулку в посёлке Лесобаза и не вернулись домой.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Количество погибших в ходе боев в Ливии увеличилось до 147 человек
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в результате боестолкновений в Ливии погибли 147 человек, 614 пострадали.
Обновлено в 22:34
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»
"Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Кино
В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO в воскресенье начал премьерный показ первой серии долгожданного заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" (Game of Thrones).
Обновлено в 21:09