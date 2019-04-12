Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в РоссиюГазета.Ru 19:21

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники. По данным агентства, саммит лидеров России Владимира Путина и КНДР Кима Чен Ына может пройти 24 апреля на Дальнем Востоке.

Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

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