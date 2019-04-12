Политика
Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в РоссиюГазета.Ru 19:21
Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники. По данным агентства, саммит лидеров России Владимира Путина и КНДР Кима Чен Ына может пройти 24 апреля на Дальнем Востоке.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Обновлено в 13:52
Авто
Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России
Обновлено в 13:08
Общество
Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое
В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Происшествия
В Туве девять задержанных сбежали из изолятора
Обновлено в 05:31
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Футбол
Клопп считает, что «Ливерпуль» доминировал над «Челси»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе над «Челси» (2:0). По словам Клоппа, это хороший матч против сильного соперника.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Общество
На Сахалине разработали программу по трехкратному увеличению турпотока
Подготовлена программа, которая позволит увеличить ежегодный туристический поток в регион в три раза.
Обновлено в 20:48
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Политика
Помпео призвал Мадуро открыть границы и пропустить гумпомощь
Американский госсекретарь Майкл Помпео призвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро пропустить в страну гуманитарную помощь.
Обновлено в 20:22
Армия и оружие
Глава контрразведки Германии заявил о сохраняющейся угрозе ИГ
Террористическая группировка «Исламское государство»1 сохраняет угрозу для Европы, несмотря на свои военные поражения на Ближнем Востоке.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей
Один из жильцов дома воскресным утром снял на видео, как во дворе дома появился раздетый мужчина в одних трусах.
Обновлено в 10:18
Спорт
Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет
Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на первом «мейджоре» в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:49
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено в 20:47
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Наука
Культ смерти: пять необычных ритуальных практик народов мира
Веками у разных этносов складывалось свое отношение к смерти, а вместе с ним и ритуальная практика.
Обновлено 12 апреля в 11:45
Кино
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Обновлено в 15:41
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Общество
В Сингапуре начинаются испытания воздушного такси
Обновлено в 17:34
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Хоккей
Женская сборная США по хоккею выиграла ЧМ в девятый раз в истории
Сборная США в девятый раз в истории выиграла золото чемпионата мира.
Обновлено в 16:39
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Путешествия
Dagens Nyheter (Швеция): чем лучше знаешь язык, тем непостижимее кажутся люди (Dagens Nyheter)
Все было гораздо проще, когда я толком не знала русского. Когда понимаешь не все, что говорят люди, не слышишь и многих странностей.
Обновлено в 18:26
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен
Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Политика
Белый дом назвал шуткой слова Трампа о любви к Wikileaks
Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:48