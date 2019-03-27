Стало известно, когда Дворкович вернется в РоссиюГазета.Ru 09:42

Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович вернется в страну в субботу, 30 марта. Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе фонда "Сколково". Уточняется, что Дворкович уехал из России в воскресенье, 24 марта.

Стало известно, когда Дворкович вернется в Россию

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