Стало известно, когда Дворкович уехал из РоссииГазета.Ru 12:46

В свою очередь советник президента ФИДЕ Берик Балгабаев в разговоре с РБК заявил, что Аркадий Дворкович находится в Европе в рамках плановой поездки и должен вернуться в Москву в субботу 30 марта. «Насколько я знаю, он должен вернуться в субботу, это давно планировавшаяся поездка», — отметил он.

с чего всё началось

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

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