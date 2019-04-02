Экономика
Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулахГазета.Ru 03:21
Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости". Сообщается, что "планируется дать закону обратную силу", а именно распространить его на все ранее взятые ипотечные кредиты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ хочет изменить нормативы для минимизации нагрузки на банки из-за ипотечных каникул
Коммерсантъвчера в 06:58
Набиуллина поддержала идею не давать «ипотечные каникулы» на элитное жилье
Комсомольская правдавчера в 08:45
«Ипотечные каникулы» не должны фиксироваться в кредитных историях как просрочка - Набиуллина
Интерфакс - Россиявчера в 06:02
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:23, Ашберн
Космос
«Забудьте о Нибиру!»: NASA показало видео 30-и километрового астероида, летящего к Земле — Байкал пожертвует собой
Обновлено в 03:18
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Директор хлебозавода в Омске заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей
Конечная цена хлеба должна быть привязана к стоимости горючего, убеждён гендиректор омского ОАО «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн.
Обновлено в 01:42
Политика
Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС
Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
В России выросла средняя зарплата
Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.
Обновлено в 03:51
Общество
Медведев поздравил ректора МГУ Садовничего с юбилеем
Обновлено в 03:40
Энергетика
Аналитики повысили прогноз цен на нефть в 2019 году
Аналитики 12 инвестбанков, опрошенных The Wall Street Journal в марте, повысили прогноз цен на нефть Brent.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:48
Экономика
Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке
Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Югре расследуют обстоятельства смерти малолетнего ребенка
Назначенная судебно-медицинская экспертиза установит точные причины смерти ребенка, следователи СКР изъяли из больницы всю медицинскую документацию относительно несовершеннолетнего.
Обновлено в 05:01
Единоборства
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Политика
Темнокожая лесбиянка впервые стала мэром Чикаго
Обновлено в 05:03
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Экономика
Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета
Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета страны.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге
Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Футбол
Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Ла Лиге
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 30-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:4). 31-летний аргентинец отличился на 90-й минуте прямым ударом со штрафного.
Обновлено вчера в 17:37
Кино
Появился первый постер фильма про Джокера
Обновлено в 04:18
Политика
Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:13
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
Обновлено вчера в 11:18
Кино
Появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов»
В сети появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов» — Последствия.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Экс-глава Nissan может быть снова арестован
Экс-глава Nissan Карлос Гон может быть арестован в Японии по новым обвинениям.
Обновлено в 03:47
Футбол
Почему Уткин выложил коллаж с Черчесовым после нападения
Обновлено в 04:31
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Общество
Названы марки опасного куриного фарша
Обновлено в 01:10
Технологии
Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь
Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31