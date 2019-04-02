Экономика

Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулахГазета.Ru 03:21

Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости". Сообщается, что "планируется дать закону обратную силу", а именно распространить его на все ранее взятые ипотечные кредиты.
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