с чего всё началось

Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы. К примеру, из 9 млрд рублей, которые были изъяты у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, пропали 100 млн рублей.

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Политика Комитет ПА ОБСЕ возложил на Россию ответственность за срыв ДРСМД Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу, 6 июля, подержал включение в проект резолюции поправки, в соответствии с которой Россия якобы несет ответственность за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Шоу-бизнес Разин сообщил о звонке Пугачёвой в РЖД после скандала По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в Instagram.

Происшествия В Москве задержан продававший дипломы ректор Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.

Происшествия Перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен почти в пять раз Катер, опрокинувшийся в Чёрном море у посёлка Джубга, был перегружен почти в пять раз, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

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Авто Названы самые нелепые автомобили арабского шейха Арабский шейх Хамада бин Хамдана Аль Нахьяна очень любит машины. Однако в его коллекциях есть даже нелепые образцы.