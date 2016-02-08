Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысковREGNUM 04:34
Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы. К примеру, из 9 млрд рублей, которые были изъяты у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, пропали 100 млн рублей.
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с чего всё началось
Московский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения семерым сотрудникам ФСБ.Росбалтвчера в 17:25
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Стали известны подробности хищений сотрудниками ФСБ: прятали деньги в бронежилеты
Московский Комсомолец04:34
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Происшествия
Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии
Обновлено в 00:22
Политика
Комитет ПА ОБСЕ возложил на Россию ответственность за срыв ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу, 6 июля, подержал включение в проект резолюции поправки, в соответствии с которой Россия якобы несет ответственность за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:04
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено 04 июля в 07:59
Здоровье
На Первом канале рассказали о проблемах с водой в Новой Усмани
В числе проблемных мест была названа и Новая Усмань. Речь идёт о жителях многоэтажных домов, расположенных на улице Солнечной.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Несколько человек погибли при обстреле в сирийской провинции Хама
Несколько мирных жителей были убиты, многие пострадали в результате обстрела города Сукейлабия в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие
Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области
В Минобороны приняли решение усилить группировку вооруженных сил, работающую над устранением последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 05:52
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Политика
В США представили Концепцию по противодействию Кремлю
Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин в четверг представил в Париже документ под названием "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (Countering Malign Kremlin Influence).
Обновлено вчера в 23:40
Политика
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Происшествия
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками
Анастасия Волочкова успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, которая должна остаться на месте.
Обновлено в 05:39
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В Москве такси вылетело с набережной в Яузу
По данным телеканала «Звезда», в реку упала машина такси, когда водитель не справился с управлением на мокрой дороге и снес пролет чугунного ограждения.
Обновлено в 04:46
Футбол
«Уфа» объявила о переходе воспитанника «Спартака» Мохбалиева
Обновлено в 02:43
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Разин сообщил о звонке Пугачёвой в РЖД после скандала
По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в Instagram.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен почти в пять раз
Катер, опрокинувшийся в Чёрном море у посёлка Джубга, был перегружен почти в пять раз, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
Обновлено в 04:48
Политика
Российский посол подтвердил сокращение срока заключения Бутиной
Россиянка должна выйти на свободу из американской колонии 25 октября Посол РФ в США Анатолий Антонов подтвердил данные о том, что осужденной в Соединенных Штатах россиянке Марии Бутиной сократили тюремный срок на десять дней.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Бари Алибасов назвал больными сына и пиар-директора
Обновлено вчера в 16:13
Авто
Названы самые нелепые автомобили арабского шейха
Арабский шейх Хамада бин Хамдана Аль Нахьяна очень любит машины. Однако в его коллекциях есть даже нелепые образцы.
Обновлено в 06:04
Музыка
Блогер из Хакасии снялся в новом клипе Артура Пирожкова
Примечательно, что в клипе вместе с еще одним шоуменом Михаилом Галустяном снялся блогер из Хакасии Олег Монгол.
Обновлено в 04:58
Здоровье
Названы продукты, от которых лучше отказаться при простуде
В первую очередь следует отказаться от поедания сладостей.
Обновлено в 04:42