Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысковREGNUM 04:34

Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы. К примеру, из 9 млрд рублей, которые были изъяты у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, пропали 100 млн рублей.
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с чего всё началось

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Как рассказали источники «Росбалта» в спецслужбах, в разработку УСБ ФСБ РФ бойцы спецназа и оперативники Управления «К» ФСБ РФ попали в связи с участившимися случаями пропажи денег во время обысков, когда изымаются гигантские суммы.
Росбалтвчера в 17:25

Подробнее о событии

Стали известны подробности хищений сотрудниками ФСБ: прятали деньги в бронежилеты

Московский Комсомолец04:34

Вскрылись детали преступлений сотрудников ФСБ

Газета.Ru03:48

Сотрудники ФСБ рассовывали миллионы по бронежилетам. В ОПГ входил внук генерала из академии ведомства

URA.Ruвчера в 20:01

Арестованные накануне бойцы спецназа ФСБ при обысках прятали изъятые деньги в бронежилеты

Эхо Москвы02:01

Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ

News.ruвчера в 19:45

Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ

Lenta.ruвчера в 18:57

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Росбалтвчера в 17:25
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Происшествия

Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили

Обновлено в 02:02
Общество

Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»

Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.
Обновлено в 02:33
Политика

Американский журналист восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек

Обновлено в 07:00
Политика

Путин наградил четырех погибших подводников звездой Героя России

Обновлено вчера в 05:14
Происшествия

ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Спорт

Путин пожелал удачи участникам международного ралли «Шелковый путь»

Путин пожелал удачи участникам международного ралли, а зрителям — позитивных и ярких эмоций.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Здание прокуратуры Петербурга окутало неизвестным газом

Здание прокуратуры Санкт-Петербурга окутало неизвестным газом, пишет «Фонтанка». Видео инцидента публикует 78.ru.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка

Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:32
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву

Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
Обновлено вчера в 13:30
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Политика

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Обновлено в 05:21
Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуважении

«Атлетико» отреагировал отрицательно, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков.
Обновлено вчера в 15:19
Футбол

«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату

Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Якутии обнаружили несколько фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»

Обновлено в 06:27
Общество

Правитель Дубая подал в лондонский суд на жену, сбежавшую с $ 39 млн

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая, по данным СМИ, сбежала от него в Европу.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Общество

В багажной службе Шереметьево начались увольнения

Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.
Обновлено вчера в 07:06
Космос

Экипаж «Федерации» может погибнуть в Тихом океане

По словам Верховского, в случае аварии ракеты-носителя экипаж "Федерации" приводнится в Тихом океане.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной

На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих

Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 01:15
Игры

Навык владения оружием в Cyberpunk 2077 повышается при его использовании

Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Баскетбол

Матчи летней лиги НБА прервали из-за землетрясения

Проходивший в Лас-Вегасе матч летней лиги НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс» не был доигран из-за землетрясения, зафиксированного в штате Южная Каролина, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 01:32
Общество

МЧС предупредило о грозе, граде и сильном ветре в Подмосковье

Обновлено в 07:10
Наука

Атлантический океан зарастает водорослями-сорняками

Крупнейшее за всю историю наблюдений скопление водорослей в Атлантическом океане угрожает жизни морских обитателям.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Политика

Кириенко рассказал о 76-летнем финалисте проекта «Цифровой прорыв»

Возраст одного из финалистов проекта "Цифровой прорыв", реализуемого автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия - страна возможностей", составил 76 лет.
Обновлено в 06:28
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