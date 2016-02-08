Как рассказали источники «Росбалта» в спецслужбах, в разработку УСБ ФСБ РФ бойцы спецназа и оперативники Управления «К» ФСБ РФ попали в связи с участившимися случаями пропажи денег во время обысков, когда изымаются гигантские суммы.

с чего всё началось

Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы. К примеру, из 9 млрд рублей, которые были изъяты у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, пропали 100 млн рублей.

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

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