Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысковREGNUM 04:34

Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы. К примеру, из 9 млрд рублей, которые были изъяты у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, пропали 100 млн рублей.
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с чего всё началось

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Как рассказали источники «Росбалта» в спецслужбах, в разработку УСБ ФСБ РФ бойцы спецназа и оперативники Управления «К» ФСБ РФ попали в связи с участившимися случаями пропажи денег во время обысков, когда изымаются гигантские суммы.
Росбалтвчера в 17:25

Подробнее о событии

Стали известны подробности хищений сотрудниками ФСБ: прятали деньги в бронежилеты

Московский Комсомолец04:34

Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ

News.ruвчера в 19:45

Арестованные накануне бойцы спецназа ФСБ при обысках прятали изъятые деньги в бронежилеты

Эхо Москвы02:01

Сотрудники ФСБ рассовывали миллионы по бронежилетам. В ОПГ входил внук генерала из академии ведомства

URA.Ruвчера в 20:01

Вскрылись детали преступлений сотрудников ФСБ

Газета.Ru03:48

Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ

Lenta.ruвчера в 18:57

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Росбалтвчера в 17:25
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Футбол

Хави Гарсия пожелал удачи «Зениту» в матче за Суперкубок

Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия пожелал удачи бывшему клубу в матче за Суперкекубок России, в котором питерцы встретятся с "Локомотивом".
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Глава СБУ сравнил начальника львовского управления с Джеймсом Бондом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Маркияну Мальскому возглавить Львовскую область.
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Галкин объяснил свой высокий гонорар

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Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике

Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.
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Происшествия

Найдены родители жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 09:37
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Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Воронежской области пострадали 10 человек

Обновлено в 08:34
Общество

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Общество

Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»

Воробьев читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

«Они не допустили катастрофы планетарного масштаба»: В Петербурге простились с погибшими на подлодке АС-31 моряками

Погибших моряков АС-31 хоронили рядом с подводниками подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года.
Обновлено в 09:18
Происшествия

На Куршской косе обнаружили тело девочки

В пятницу, 5 июля, на Куршской косе обнаружили тело девочки.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

Обновлено в 09:57
Политика

Путин и Эрдоган пообщались по телефону

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Музыка

Вечер латиноамериканских танцев пройдет в субботу в центре Волгограда

Обновлено в 09:28
Происшествия

В Иркутской области сократилось число пропавших без вести при паводке

Обновлено в 09:26
Музыка

Клип Реввы за сутки набрал более четырех миллионов просмотров

В конце июня хитом хостинга стал клип группы Little Big I’M OK – за сутки он набрал более пяти миллионов просмотров.
Обновлено в 09:52
Кино

Новый «Король Лев» вышел на полчаса длиннее оригинала

Обновлено в 02:49
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
Космос

Экипаж «Федерации» может погибнуть в Тихом океане

Обновлено в 08:15
Происшествия

Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество

Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
Обновлено в 09:27
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Музыка

Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»

Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

На Порошенко завели дело о снятии им со счетов $34 млн наличными

Бывший первый заместитель главы Администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что Государственное бюро расследований (ГБУ) расследует в отношении экс-президента страны Петра Порошенко дело об отмывании денег.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата»

Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» может начаться к концу 2020 года, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».
Обновлено в 07:14
Культура

Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»

Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы.
Обновлено в 01:58
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