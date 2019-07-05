Происшествия

Стало известно, как нашли кассиршу, укравшую 20 млн рублей из банкаРоссийская газета 06:00

Отец кассирши из Салавата, которая 27 мая похитила из банка, где работала, более 20 миллионов рублей, опроверг слухи о том, кто выдал его дочь полиции.
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с чего всё началось

Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу из Башкирии выдали собственные дети

Кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, похитившую более 20 миллионов рублей и пустившуюся в бега вместе с семьей, выдали собственные дети. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru03:40

Подробнее о событии

Сбежавшую с миллионами кассиршу вычислили по сим-карте

Газета.Ru08:35

Стали известны новые подробности поимки кассирши из Башкортостана

БИЗНЕС Online08:12

Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу

РИА Новости07:37

Итоги дня: арест семьи из Башкирии, проблемы ссузов, конкурс на архитектора Казани

Inkazan11:08

Стало известно, кто навел полицейских на скрывавшуюся в Казани Луизу Хайруллину

Вечерняя Казань04:49

Муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши оказался должником

Lenta.ru05:42

Кассира банка, сбежавшую с 20 млн рублей, выдали ее дети

ProKazan.ru04:41
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Обновлено 02 июля в 15:13
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Обновлено в 10:41
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено в 10:09
Политика

Путин подарил «Грех» папе Римскому на встрече в Ватикане

Путин и Папа обменялись подарками pic.twitter.com / j1PJAcFJAN — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) July 4, 2019 В конце Путин и папа Римский обменялись подарками.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Прогулочное судно перевернулось в Черном море

Прогулочное судно перевернулось в Черном море, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:54
Политика

Во Франции вводят интернет-цензуру

Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
Обновлено в 02:54
Спорт

Универсиада – 2019. Российский пловец Тарасевич завоевал золото

На Универсиаде 2019 года российские пловцы принесли своей команде две медали.
Обновлено в 13:51
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Обновлено в 12:54
Политика

В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Здоровье

В Индии появились на свет сиамские близнецы с одним сердцем на двоих

Обновлено в 03:50
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Политика

В Кремле прокомментировали расследование Ивана Голунова

Расследование по делу журналиста Ивана Голунова является прерогативой специальных служб, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Петербурге мужчина погиб под электричкой у станции Сортировочная

Обновлено в 13:12
Футбол

Левандовски продлит контракт с «Баварией»

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Sky Germany.
Обновлено в 12:47
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Политика

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву

Обновлено в 13:30
Политика

Украина собирается осваивать Арктику

Украина хочет осваивать Арктику, хотя сейчас такой деятельности не ведет, сообщил посол страны Вячеслав Яцюк, посетивший норвежский Шпицберген.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Суд арестовал владельца «Домашних денег»

Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Авто

«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась

Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Батрутдинов предрек закрытие Comedy Club

Обновлено в 13:55
Общество

Власти Москвы объяснили нашествие лис и енотов

Обновлено в 11:40
Общество

Россиянам упростили оформление наследства

В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Спорт

Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал рассказал о проплаченных голосах некоторых членов Международного олимпийского комитета (МОК) за выбор города столицей Олимпийских игр 2016 года, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:04
Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ

НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 10:47
Технологии

«Автоматика» представит технологии умного города на «Иннопроме-2019»

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех покажет решения для реализации проекта «умного города» на международной промышленной выставке «Иннопром-2019».
Обновлено в 03:54
Общество

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Футбол

Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
Обновлено в 10:25
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