Кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, похитившую более 20 миллионов рублей и пустившуюся в бега вместе с семьей, выдали собственные дети. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Отец кассирши из Салавата, которая 27 мая похитила из банка, где работала, более 20 миллионов рублей, опроверг слухи о том, кто выдал его дочь полиции.

Стало известно, как нашли кассиршу, укравшую 20 млн рублей из банка

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