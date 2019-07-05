Происшествия
Стало известно, как нашли кассиршу, укравшую 20 млн рублей из банкаРоссийская газета 06:00
Отец кассирши из Салавата, которая 27 мая похитила из банка, где работала, более 20 миллионов рублей, опроверг слухи о том, кто выдал его дочь полиции.
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с чего всё началось
Кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, похитившую более 20 миллионов рублей и пустившуюся в бега вместе с семьей, выдали собственные дети. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.Lenta.ru03:40
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